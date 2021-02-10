Qualcomm думает о сотрудничестве с TSMC для производства 4-нм процессоров уже в 2022 году

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Размышляем о планах Qualcomm﻿ на ближайшие годы

Производительность чипов Snapdragon 888 от Qualcomm на высоте. Но Компания не почивает на лаврах наблюдая за рекордами в AnTuTu. Уже давно кипит работа над новыми моделями процессоров. Сегодня есть возможность ознакомиться с планами Qualcomm на ближайшее будущее.

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Сообщается, что следующее поколение флагманских процессоров будет называться Snapdragon 895. Его планируют представить в конце 2021 года, и производиться он будет по уже знакомой 5-нанометровой технологии. Ожидается, что он будет логичным развитием и модернизацией текущей модели - Snapdragon 888 и производиться он также будет на мощностях Samsung.

А вот дальше есть весьма «инновационные новости». Следующее поколение процессоров, после Snapdragon 895, имеет шансы быть построено по 4-нанометровому техпроцессу. Сообщается, что TSMC планирует начать массовое производство полупроводников по этой технологии уже в 2022 году. И Qualcomm думает возобновить с ними сотрудничество для производства еще более технологичных чипов.

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Для нас, как для пользователей, эти инновации могут означать только одно – симбиоз увеличения производительности и энергоэффективности.

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Источник:﻿ news.mydrivers.com﻿