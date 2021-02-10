Twitter кишит ботами. Илон Маск уверен в этом

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Он хочет знать реальную цифру фейковых аккаунтов

На этой неделе Илон Маск поставил на паузу сделку о приобретении Twitter. В качестве обоснования причин для такого шага, он сослался на необходимость понимания, сколько существует спам-ботов в социальной сети. Представители Twitter утверждают, что количество фейковых аккаунтов составляет 5% всех пользователей соцсети и эти данные актуальны для первого квартала нынешнего года.

Миллиардера подозревают в желании сбить цену сделки или же вовсе найти надуманные причины для того, чтобы ее не заключать. Сам Илон Маск уверяет, что это не прихоть и не попытка сорвать сделку. Он уверяет, что реальное количество фейковых аккаунтов может быть на порядок больше. По его расчетам, их количество огромно — более 90% от всех ежедневных активных посетителей сети.

Почему это так важно? Этот показатель важен для рекламодателей или понимания потенциальной аудитории, до которой может быть донесена информация. Заставлять сомневаться в достоверности данных Twitter, Илона Маска заставляет то, что самые популярные твиты всех времен понравились всего около 2% активных пользователей в день.

Похоже, что миллиардер намерен провести независимый аудит, результаты которого могут оказаться весьма непредсказуемы. Если в итоге окажется, что количество фейковых аккаунтов превышает, озвученную Twitter цифру, то Илон Маск может требовать уменьшения суммы сделки, ссылаясь на подлог данных, которые были предоставлены одной из сторон переговоров. Если же он сорвет сделку по собственной инициативе, то это грозит ему репутационными потерями, а также он должен будет выплатить неустойку в размере $1 млрд.

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Источник: twiiter