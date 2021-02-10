В Android 14 появится режим восстановления: что это такое, как оно работает

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Полезная фишка

В будущее обновление Android 14 для смартфонов Pixel компания Google добавит новый режим обновления, что позволит безопасно передавать устройство мастерам для ремонта.

Эта функция похожа на режим обслуживания Samsung. Она создает временный защищенный профиль, где можно проверить работоспособность смартфона, но персональные пользовательские данные остаются недоступными.

Режим ремонта Pixel появится в первом квартальном обновлении (Feature Drop) Android 14. Его актуальность растет в связи с принятием европейских законов о праве на ремонт.

Функция придаст владельцам Pixel уверенность, что конфиденциальные данные останутся в безопасности при ремонте. Ожидается, что активировать режим можно как из меню смартфона, так и через ПК.

Источник: 9to5google