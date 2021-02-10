В Android 14 появится режим восстановления: что это такое, как оно работает

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В Android 14 на Pixel появится режим восстановления: что это такое, как оно работает

21.09.2023 79 0

Полезная фишка

 

В будущее обновление Android 14 для смартфонов Pixel компания Google добавит новый режим обновления, что позволит безопасно передавать устройство мастерам для ремонта.

 

В Android 14 на Pixel появится режим восстановления: что это такое, как оно работает – фото 1

 

Эта функция похожа на режим обслуживания Samsung. Она создает временный защищенный профиль, где можно проверить работоспособность смартфона, но персональные пользовательские данные остаются недоступными.

 

В Android 14 на Pixel появится режим восстановления: что это такое, как оно работает – фото 2

 

Режим ремонта Pixel появится в первом квартальном обновлении (Feature Drop) Android 14. Его актуальность растет в связи с принятием европейских законов о праве на ремонт.

 

Функция придаст владельцам Pixel уверенность, что конфиденциальные данные останутся в безопасности при ремонте. Ожидается, что активировать режим можно как из меню смартфона, так и через ПК.

 

Источник: 9to5google

 

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 21.09.2023
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В Android 14 на Pixel появится режим восстановления: что это такое, как оно работает