У Meizu появилась идея выпустить планшет

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Meizu работает над своим планшетом

В этом году Meizu не была особенно щедра на новинки и ограничилась выходом только серии флагманов Meizu 17. Она официально заявила о том, что в 2020 году она намерена отметиться анонсом только двух смартфонов. Но это вовсе не означает, что мы не увидим другие продукты от этого бренда. Есть предсказания, что Meizu готова представить свои смарт-часы и планшет.

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Если желание компании выпустить носимый гаджет объяснимо, то вот зачем она взялась за дело создания планшета, не очень понятно. Планшетные ПК являются устройствами нишевыми и специфическими, которые уже потеряли свою популярность. Для многих до сих пор непонятно, что же другие находят такого в гибриде растянутого смартфона и ноутбука без клавиатуры. Хотя в этом году карантинные меры и самоизоляция привела к увеличению спроса на планшеты. Но это явление временное и дальше спрос вновь пойдет на убыль.

В пользу того, что Meizu готовит к анонсу планшет говорит ее ролик, который она выпустила в сетях WeChat и Douyin. В видео предложили «превратить Meizu 17 Pro в планшет» и демонстрируют смартфон, который трансформируется в планшет. Именно этот ролик многие готовы трактовать как предвестие того, что на рынок выйдет планшет Meizu.

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Источник: ithome