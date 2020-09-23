Meizu не очень щедра на благодарность фанатам за преданность

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12 лет — столько лет живет и здравствует Meizu M8 у четырех владельцев

Практически у каждого производителя смартфонов есть свои фанаты и хейтеры. Естественно, что многие пытаются обратить последних в поклонников, а фанатов оберегают и всячески задабривают. Особенно тех, кто хранит преданность марке и продуктам бренда долгое время. На днях четыре пользователя получили предложение от Meizu за верность ее устройству.

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Как оказалось, есть в Китае четыре «уникума», которые все еще пользуются в повседневной жизни первым смартфоном компании — Meizu M8. А появился он на свет в 2008 году и за первые 2 месяца продаж компании удалось продать 10 000 единиц. Это архаичный мобильник с 3,4-дюймовым экраном, камерой на 3,2 Мп и аккумуляторной батареей емкостью 1300 мАч. Как оказалось, этих возможностей хватает четырем пользователям до сих пор, ведь смартфоны продолжают в течение 12 лет исправно работать и выполнять задачи, прежде всего, как средства связи.

Со своей стороны, Meizu решила «вознаградить» четырех упрямых или преданных пользователей. В свое время Meizu M8 был флагманским устройством в Китае и стоил $351. Компания решила предложить владельцам старенького смартфона приобрести флагманский Meizu 17 за ту же цену — $351, тогда как обычная его цена в Китае $545. И, естественно, что она надеется, что и эта модель сможет прослужить верой и правдой своим владельцам ближайшие 10 лет.

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Сложно сказать, что Meizu была особенно щедра и лояльна к фанатам своего первого смартфона. Все же куда приятнее и весомее было бы вознаграждение, если бы она попросту подарила новенькие Meizu 17 своим поклонникам. Думаю, что стоимость 4 флагманов не нанесла бы непоправимый урон ее финансовому положению. А так, субъективно, она пожадничала с вознаграждением.

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Источник: mydrivers