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  • В сеть попали рендеры Xiaomi 14 Pro – странный дизайн, похоже на смартфон в чехле

В сеть попали рендеры Xiaomi 14 Pro – странный дизайн, похоже на смартфон в чехле

28.09.2023 119 0

Чехол?

Два телефона Xiaomi с номерами моделей 23127PN0CC и 23116PN5BC прошли сертификацию 3C. Считается, что это будущие Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, дебют которых ожидается в ноябре. Сайт TechGoing опубликовал изображения корпуса Xiaomi 14 Pro, впервые демонстрирующие его дизайн.

 

Xiaomi 14 Pro

 

Дизайн Xiaomi 14 Pro выглядит несколько странным – он напоминает внешний вид защищенных смартфонов или телефон в чехле, прежде всего толстыми гранями и рамками. Продемонстрированный белый и черный цвета аппарата с большим квадратным блоком камер. Четыре объектива расположены в круглых отверстиях одинакового размера. Данные о камере и некоторых параметрах Xiaomi 14 Pro были опубликованы ранее.

 

Xiaomi 14 Pro

 

Грани смартфона плоские, левая сторона пуста, а на правой расположены кнопка регулировки громкости и клавиша питания. Интересно, что снизу справа есть таинственный соединительный порт. Нет никакой информации, что это может быть﻿ за разъем.
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Известно, что 14 Pro получит рамку из титанового сплава. На нижней грани устройства видна решетка динамика, порт USB-C и микрофон. Снизу может находиться слот для SIM-карты. Дебют Xiaomi 14 Pro ожидается в ноябре.

 

Источник: TechGoing

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 28.09.2023
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В сеть попали рендеры Xiaomi 14 Pro – странный дизайн, похоже на смартфон в чехле