В сеть попали рендеры Xiaomi 14 Pro – странный дизайн, похоже на смартфон в чехле
Чехол?
Два телефона Xiaomi с номерами моделей 23127PN0CC и 23116PN5BC прошли сертификацию 3C. Считается, что это будущие Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, дебют которых ожидается в ноябре. Сайт TechGoing опубликовал изображения корпуса Xiaomi 14 Pro, впервые демонстрирующие его дизайн.
Дизайн Xiaomi 14 Pro выглядит несколько странным – он напоминает внешний вид защищенных смартфонов или телефон в чехле, прежде всего толстыми гранями и рамками. Продемонстрированный белый и черный цвета аппарата с большим квадратным блоком камер. Четыре объектива расположены в круглых отверстиях одинакового размера. Данные о камере и некоторых параметрах Xiaomi 14 Pro были опубликованы ранее.
Грани смартфона плоские, левая сторона пуста, а на правой расположены кнопка регулировки громкости и клавиша питания. Интересно, что снизу справа есть таинственный соединительный порт. Нет никакой информации, что это может быть за разъем.
Известно, что 14 Pro получит рамку из титанового сплава. На нижней грани устройства видна решетка динамика, порт USB-C и микрофон. Снизу может находиться слот для SIM-карты. Дебют Xiaomi 14 Pro ожидается в ноябре.
Источник: TechGoing