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У Realme будет еще один смартфон с Helio G90T

10.08.2020 1112 0

В базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC) был найден загадочный смартфон от компании Realme. Индекс модели RMX2151 и это будет еще один аппарат производителя, в основе которого установлена аппаратная платформа, позиционирующаяся как геймерская.

 

У Realme будет еще один смартфон с Helio G90T – фото 1

 

Габариты новинки составили 162,35х75,46х9,45 мм и очень похоже, что тут предложат дисплей диагональю 6,5 дюйма. Вероятнее всего, матрица здесь IPS, что и стало причиной того, что сканер отпечатков пальцев оказался на боковой грани. 

 

У Realme будет еще один смартфон с Helio G90T – фото 2

 

Внушительный вес в 198 грамм объясняется тем, что внутри стоит батарейка емкостью 5000 мАч. Смартфон получил поддержку быстрой 30-ваттной зарядки, 4G LTE, Bluetooth 5.0 и NFC. Руководит его работой фирменная оболочка Realme UI 1.0 и базируется он на процессоре Helio G90T.

 

У Realme будет еще один смартфон с Helio G90T – фото 3

 

Сейчас компания готовит к анонсу Realme C12, который будет выделяться внушительным аккумулятором на 6000 мАч. В активе новинки должен быть чип Helio P35, 3 Гб оперативной памяти, экран разрешением HD+ и операционная система Android 10 с надстройкой Realme UI.

 

Источник: gizmochina

Realme Helio G90T
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.08.2020

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У Realme будет еще один смартфон с Helio G90T