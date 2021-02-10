В рейтинге Antutu у середняков новый лидер, один среди врагов

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Qualcomm возвращает себе желтую майку лидера

Бенчмарк AnTuTu хоть и потерял немного популярности, когда его убрали из Google Play, все равно остается неплохим индикатором мощности чипсетов на смартфонах. Раз в месяц они публикуют рейтинги мощности смартфонов на рынке по категориям.

В прошлом месяце в сегменте субфлагманов царствовала MediaTek, но теперь в состояние тайванцев закрался враг и сразу занял первое место со значительным отрывом. Этим дерзком стал Xiaomi Redmi 12 Turbo на новом чипе Snapdragon 7+ Gen 2. И если представители из лагеря MediaTek шли плотной группой, то этот красавец превзошел лучший результат сразу на 100 тысяч баллов.

К сожалению, обещанного символического миллиона он не набрал, но результат все равно впечатляющий. Еще один красавец Realme GT Neo 5 SE на пару дней опоздал с релизом и не попал в этот рейтинг, но со следующего месяца представителей Qualcomm уже будет два и им станет немного веселее. Ждем ответа от MediaTek, потому что господство в сегменте полностью перейдет к конкурентам.

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Источник: antutu