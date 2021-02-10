У Samsung Galaxy S22 материал корпуса будет премиальным

955

Теперь и базовый флагман получит тыльную крышку из стекла

Одной из неожиданностей в последних флагманах Samsung стало применение glastik в качестве материала корпуса. Это не обычный пластик, он хорошо выдерживает удары, устойчив к царапинам и долго сохраняет презентабельный внешний облик. Для кого-то гластик решение более интересное и практичное, чем стекло. Но все же пластик в дорогом флагмане — за гранью добра и зла.

Читать также: Камеру Samsung Galaxy S22 Ultra основательно «качнут» ﻿

Все указывает на то, что в случае с серией Galaxy S22 компания откажется от использования glastik и отдаст предпочтение стеклянной тыльной панели. Сообщил об этом известный сетевой информатор Ice Universe, который, как правило, точен в своих прогнозах, особенно, что касается устройств Samsung. Если он все же прав, то и базовый Galaxy S22 получит стеклянную «спинку», как и прочие модели линейки. Напомним, что Galaxy S21 предложил тыльную крышку из glastik.

По слухам, семейство Galaxy S22 должны представить в январе или феврале следующего года. Новинки должны стать первыми устройствами, которые получат чип с графикой от AMD — Exynos 2200. Будет версия с Snapdragon 8 Gen 1, предложат до 16 Гб оперативной памяти LPDDR5, до 512 Гб постоянной, технологию быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Все новинки получат AMOLED-дисплея с частотой обновления 120 Гц и будут отличаться размером диагонали.

Читать также: Все о Samsung Galaxy S21 FE, включая цену от авторитетного источника

﻿﻿﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: androidauthority