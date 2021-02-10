В мире стало 2 млрд активных девайсов Apple, но есть и плохие новости

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Падение продаж девайсов и рост прибыли от сервисов

Apple опубликовала квартальный отчет по состоянию на 31 декабря 2022 года, который ознаменовал достижение исторического результата – 2 млрд. активных устройств по всему миру. Кроме того, акционеры компании из Купертино могут порадоваться рекордным доходам от цифровых сервисов - $20,8 млрд (+6% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года), а это на минуточку больше, чем доходы от продаж iPad и Mac вместе взятых. Стратегия работы "на перспективу" работает и достаточно удачно.

Однако есть и отрицательные стороны этого отчета. Да, выручка от продаж непосредственно техники упала везде, кроме... iPad ! Так, "яблочные" планшеты в четвертом квартале прошлого года принесли на 28% больше прибыли, чем в тот же период 2021 года (сейчас 9,396 млрд). iPhone принесли на 8% меньше прибыли ($65,775 млрд), Mac – на 28% ($7,735 млрд), а аксессуары и другая электроника – на 6% ($13,482 млрд).

Падение наблюдается во всех регионах мира, с чем это связано, не уточняется, но мы все прекрасно понимаем, что, а точнее кто, стал причиной дестабилизации экономической ситуации в мире. К сожалению, Apple давно не публикует показатели продаж iPhone в штуках, поэтому получать эту информацию нам придется из альтернативных источников.