Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • У Xiaomi 14 Ultra будет две версии: один вариант с обычной передней камерой, другой с непопулярной технологией!

У Xiaomi 14 Ultra будет две версии: один вариант с обычной передней камерой, другой с непопулярной технологией!

15.01.2024 109 0

НОВИНКА ОТ XIAOMI

По новым данным, будущий флагман Xiaomi 14 Ultra получит версию со встроенной под экран передней камерой.

Как сообщает ресурс GSMChina, у смартфона будут две модификации: с обычной селфи-камерой и с "невидимой". Эта разработка уже использовалась в Xiaomi MIX 4.

У Xiaomi 14 Ultra будет две версии: один вариант с обычной передней камерой, другой с непопулярной технологией! – фото 1

Помимо уникальной камеры ожидается, что Xiaomi 14 Ultra получит мощную начинку: процессор Snapdragon 8 Gen 3, основную камеру на 50 Мп, два телеобъектива и аккумулятор емкостью более 5000 мАч.

То есть, этот смартфон направлен на лидерство в фото и производительности. Презентация Xiaomi 14 Ultra пройдет весной 2024 года. Детали о возможной цене пока неизвестны.

У Xiaomi 14 Ultra будет две версии: один вариант с обычной передней камерой, другой с непопулярной технологией! – фото 2

Поклонникам инноваций есть чего ждать! Но, Xiaomi 14 Ultra – это фотофлагман, и вырезание из него и без того не лучшей фронталки – вопрос противоречивый. А вот если бы получился такой Poco F6 – фанаты были бы счастливы.

Источник - GSMChina

Автор: Andrii S. Дата публикации: 15.01.2024
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
У Xiaomi 14 Ultra будет две версии: один вариант с обычной передней камерой, другой с непопулярной технологией!