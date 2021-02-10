У Xiaomi 14 Ultra будет две версии: один вариант с обычной передней камерой, другой с непопулярной технологией!

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НОВИНКА ОТ XIAOMI

По новым данным, будущий флагман Xiaomi 14 Ultra получит версию со встроенной под экран передней камерой.

Как сообщает ресурс GSMChina, у смартфона будут две модификации: с обычной селфи-камерой и с "невидимой". Эта разработка уже использовалась в Xiaomi MIX 4.

Помимо уникальной камеры ожидается, что Xiaomi 14 Ultra получит мощную начинку: процессор Snapdragon 8 Gen 3, основную камеру на 50 Мп, два телеобъектива и аккумулятор емкостью более 5000 мАч.

То есть, этот смартфон направлен на лидерство в фото и производительности. Презентация Xiaomi 14 Ultra пройдет весной 2024 года. Детали о возможной цене пока неизвестны.

Поклонникам инноваций есть чего ждать! Но, Xiaomi 14 Ultra – это фотофлагман, и вырезание из него и без того не лучшей фронталки – вопрос противоречивый. А вот если бы получился такой Poco F6 – фанаты были бы счастливы.

Источник - GSMChina