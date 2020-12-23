Убийца Xiaomi Poco X3 со скидкой! OnePlus Nord N10 за $264 с учетом доставки!

938

Купить OnePlus Nord N10 со скидкой

В этом году компания OnePlus вывела на рынок линейку среднего уровня устройств Nord. Одним из новичков оказался OnePlus Nord N10 5G, получивший ряд сходных черт с OnePlus Nord. Он обладает 5G-модемом, точным GPS, 90-Гц экраном и 128 Гб постоянной памяти. И сейчас есть возможность прикупить эту модель по очень приятной цене.

Покупка OnePlus Nord N10 5G в официальном магазине компании на торговой площадке AliExpress обойдется в $264 с учетом доставки. Но для того, чтобы получить возможность прикупить смартфон по этой цене. необходимо прибегнуть к помощи промокода ANDRONEWSN10.

Напомним, что OnePlus Nord N10 5G работает под управлением фирменной оболочки OxygenOS 10.5 на базе Android 10, несет на борту восьмиядерный чип Snapdragon 690 с графическим ускорителем Adreno 619L. В активе смартфона 6 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гб и LCD-дисплей диагональю 6,49 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей.

Емкость батарейки OnePlus Nord N10 5G составила 4300 мАч и есть быстрая зарядка Warp Charge на 30 Вт. Разрешение фронтальной камеры составило 16-мегапикселей и на тыльной стороне установили четыре датчика изображения 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Имеется дактилоскопический датчик на тыльной стороне, стереофонические динамики, порт USB Type-C и 3,5 мм разъем для наушников.

Купон - ANDRONEWSN10

Итоговая цена - $264

Купить OnePlus Nord N10 5G