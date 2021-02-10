UFO collection iPhone 15 Pro и Pro Max от Caviar: дизайн на заказ с использованием элементов из космоса в Хэллоуин﻿

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К этому году Хэллоуин Caviar представляет коллекцию UFO - роскошный, изготовленный на заказ дизайн iPhone 15 Pro и Pro Max, в котором использованы материалы из космоса. Вернее, фрагменты метеорита Мерчисон, содержащие аминокислоты.

Caviar для изготовления использовали фрагменты метеорита Мерчисона, в котором ученые обнаружили 15 аминокислот из космоса. Самому метеориту, вероятно, 7 миллиардов лет, что на 4,54 миллиарда больше, чем Земли и Солнечной системе, что делает его самым старым материалом, который сейчас находится на Земле.

Упомянутый материал является частью так называемого дизайна шасси Alien, но на задней панели на самом деле изображен Predator (Хищник).

Компания дополнила "Чужого" двумя другими вариантами, также на космическую тематику – Astral и Starship. Первый демонстрирует образ Вселенной, а второй вдохновлен космическим кораблем. Для этих дизайнов Caviar использовали метеориты из Луны и Марса, 24-каратное золото, титан авиации и нержавеющую сталь.

Изготовленные по заказу iPhone 15 Pro и Pro Max обойдутся вам в $9000 за штуку.

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Источник: caviar