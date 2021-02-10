Ugreen устраивает большую распродажу своих устройств – большие скидки на качественные аксессуары

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РАСПРОДАЖА UGREEN

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UGREEN HiTune T6





UGREEN HiTune T6 – TWS наушники с высококачественным звуком и эффективным шумоподавлением по доступной цене. Они имеют элегантный дизайн с удобной крепью, что делает их идеальными для длительного использования. Наушники используют систему из шести микрофонов для уменьшения шума до 48 дБ с тремя уровнями шумоподавления. Они оборудованы 10 мм драйвером и поддерживают кодек LDAC для высококачественного аудио. Время работы составляет до 30 часов с зарядным кейсом, а также наушники имеют защиту от воды по стандарту IPX4 и поддерживают Bluetooth 5.3 для стабильной работы.

Цена: $30.45

UGREEN Max5c Wireless Bluetooth Headphones









UGREEN Max5c Wireless Bluetooth Headphones разработан для комфортного использования, длительного времени работы от батареи и высококачественного звука. Они имеют современный дизайн, 40 мм драйверы, поддерживают кодеки AAC, SBC, LDAC и частотный диапазон 20 Гц – 40 000 Гц. Наушники поддерживают Bluetooth 5.4 или могут подключаться через разъем 3.5-мм. Время работы составляет до 75 часов благодаря батарее емкостью 600 мАч. Зарядка через порт USB-C.

Цена: $33.48

UGREEN Choice HiTune S3





UGREEN Choice HiTune S3 – беспроводные наушники, сочетающие доступность с качественными функциями. Они обладают компактным дизайном и поддерживают высококачественный звук благодаря современным аудиодрайверам. Наушники также оборудованы активным шумоподавлением, обеспечивают до 24 часов работы с зарядным кейсом и поддерживают быструю зарядку. Они имеют сенсорные органы управления для легкого управления и совместимы с разными умными устройствами.

Цена - 15.79$

UGREEN 100W GaN Charger





UGREEN 100W GaN Charger – мощное и компактное зарядное устройство, использующее технологию нитрида галлия (GaN) для высокой эффективности и быстрой зарядки. Это зарядное устройство имеет 2 порта USB-C и 1 порт USB-A, поддерживает протоколы Power Delivery (PD), Quick Charge (QC), Samsung Adaptive Fast Charge, Huawei FCP, BC1.2. Идеален для зарядки ноутбуков, смартфонов, планшетов и других USB-устройств.

Цена: $43.62

UGREEN 160W GaN Charger





UGREEN 160W GaN Charger – обновленная версия, которая предлагает еще больше мощности и универсальности. Это зарядное устройство имеет 3 порта USB-C и 1 порт USB-A, поддерживает широкий спектр скоростных протоколов зарядки, таких как Samsung Adaptive Fast Charge, Huawei FCP, USB PD, BC1.2, Qualcomm Quick Charge, Huawei Quick Charge.

Цена: $71.80

UGREEN USB C Docking Station 9 в 1





UGREEN USB C Docking Station 9 в 1 – универсальный аксессуар для расширения возможностей подключения ноутбуков и других устройств с поддержкой USB-C. Эта док-станция включает в себя различные порты, такие как HDMI, Ethernet, USB-A, USB-C, слоты для карт SD и microSD, а также аудиопорты. Она поддерживает высококачественный 4K видеовыход через HDMI, что делает его идеальным для подключения к внешним мониторам.

Цена: $41.89

UGREEN USB C Docking Station 13 в 1









UGREEN USB C Docking Station 13 в 1 предлагает гораздо больше вариантов подключения, чем модель 9 в 1, что делает ее универсальным хабом для любого рабочего места. Эта док-станция включает в себя дополнительные порты, такие как два HDMI для подключения двух мониторов, несколько портов USB-A и USB-C, Ethernet, аудио и различные картридеры. Она поддерживает двойной 4K видеовыход, позволяя создавать расширенную и высококачественную дисплейную настройку.

Цена: $32.07