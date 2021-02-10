Ультрабыстрые 200 Вт пойдут в массы

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В 2022 году на рынке появятся два флагмана с зарядкой на 200 Вт

Одним из мейнстримов на рынке смартфонов стала быстрая зарядка. Есть немало производителей, которые представили свои технологии по увеличению скорости зарядки девайсов и меряются минутами, необходимыми, чтобы полностью восполнить ресурс батарейки. На данный момент максимальная мощность зарядки, которую можно найти в коммерческих устройствах, составляет 120 Вт. Но это не предел.

Сетевые информаторы заявляют, что в следующем году на рынок выйдут флагманы, которые можно будет заряжать на мощности 200 Вт. Таких новинок должно быть минимум две и выпущены они будут различными брендами. Кто из компаний пойдет на рекорд, инсайдеры не сообщают.

Не сложно догадаться, что одним из пионеров с 200 Вт станет Xiaomi, ведь у нее есть уже соответствующая разработка. Напомним, что в мае нынешнего года компания анонсировала зарядку HyperCharge такой мощности. Декларировалось, что батарейку емкостью 4000 мАч можно зарядить всего за 8 минут. Первым обладателем зарядки на 200 Вт может быть Xiaomi 12 Ultra или Xiaomi Mix 5.

Какая еще компания представит смартфон с возможностью зарядить его на 200 Вт, остается только гадать. Мы ставим на бренд из большой и дружной семьи BBK. В число наиболее вероятных первопроходцев причислим iQOO или Realme. Им нужно привлекать внимание и громко заявлять о себе. «Старички» вроде Vivo, Oppo и OnePlus могут позволить себе не спешить с рекордами.

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Источник: sparronews