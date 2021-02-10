Union не Pay для подсанкционных банков в россии и не только

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После того как целый ряд иностранных компаний вереницей потянулись с российского рынка, было много ожиданий, что «Китай России поможет». Диванные эксперты и аналитики всех мастей начали рассуждать, что все можно купить в Китае, не разбираясь в тематике. Например, когда стало понятно, что Visa и Mastercard покинули Россию, многие обратили свой взор на китайскую UnionPay и наблюдался массовый исход россиян на использование этой платежной системы.

На момент введения санкций всего несколько российских банков поддерживали UnionPay. Но, как оказалось, эта платежная система не панацея. Тем более, что китайцы ребята ушлые и пытаются «усидеть на двух стульях». Для них важно сохранение торгового партнерства с ЕС и США, ведь они являются крупнейшими партнерами с многомиллардным товарооборотом. Поэтому китайцы дали понять, что не намерены ради России попадать под санкции, навлекать проблемы по многим направлениям и терять крупнейшие рынки.

Китай постарается не вставать в позу и прямо заявлять о санкциях, он намерен действовать без широкой огласки. Один из примеров, прекращение сотрудничества UnionPay с целым рядом российских банков. В частности, Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Промсвязьбанк, «Открытие» и многие другие российские банки не смогут выпустить общую карту двух платежных систем Мир - UnionPay.

Велика вероятность, что китайская платежная система откажется совсем от сотрудничества с российскими банками. Причина — не желание рисковать и заниматься сортировкой. Проще перекрыть доступ к UnionPay всем российским банкам, чем потом столкнуться с претензиями со стороны американского или европейского регуляторов о запрете работать с банками или проводить какие-то транзакции.

Ограничивать работу карт UnionPay, выпущенных в России, уже начали иностранные магазины. Иногда транзакции не проходят даже со счетов банков, не попавших под санкции.

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