Упс! Sony Playstation 5 была поймана за перегревом

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Sony PlayStation 5 перегрелась на тестовом стенде в магазине

Подходит к концу период ожидания, когда покупатели рыскали по разным магазинам в поисках того, где можно заказать Sony Playstation 5, чтобы получить новое поколение игровой приставки в числе первых. В странах первой волны поставку предзаказанных консолей начнут с 12 ноября. Еще до старта продаж приставка оказалась в дефиците, но, возможно, с покупкой действительно не стоит спешить.

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Сегодня увидеть вживую Sony PlayStation 5 можно только на выставочных стендах ряда крупнейших оффлайн-магазинов в США. Этой возможностью воспользовались ряд пользователей и одному из них даже удалось запечатлеть момент, когда приставка выдала сообщение о перегреве и необходимости выполнить перезагрузку, чтобы дать возможность консоли остыть.

Многие успели трактовать инцидент как подтверждение наличия проблемы с отводом охлаждения в Sony PlayStation 5. Но есть вероятность, что мы имеем дело не с фейлом производителя, а с тем, что приставка работала в неблагоприятных для себя условиях. Фото указывает на то, что консоль находится в закрытом стеклянном тестовом стенде, где нет достаточного пространства для вывода горячего воздуха. Именно этот и могло спровоцировать перегрев приставки.

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Напомним, что для отвода тепла Sony PlayStation 5 оснастили 120-мм кулером, который отвечает за охлаждение обеих сторон консоли. Насколько эффективно в реальной жизни он справляется с поставленной задачей, узнаем из первых отзывов покупателей, которые могут появиться уже в конце следующей недели. Интересно, что ранее о склонности Sony PlayStation 5 к перегреву заявил один из инсайдеров, которому удалось проверить температурный режим трех консолей PlayStation 5, Xbox Series S и Xbox Series X. По его сведениям, при пиковой нагрузке PlayStation 5 нагревается до 65°С. И это худший результат среди всех трех приставок.

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Источник: mp1st