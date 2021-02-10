Успей купить Redmi Note 9, Xiaomi Mi 10T Pro и Amazfit GTS 2 mini выгодно

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Скидки на Redmi Note 9, Xiaomi Mi 10T Pro и Amazfit GTS 2 mini

Если вы по каким-то причинам хотели купить, но все откладывали покупку смартфонов Xiaomi и смарт-часов от Huami, то, возможно, сейчас именно тот момент, когда это стоит сделать. Повод веский — есть скидки на эти товары. С ними вы сможете совершить покупку выгодно с экономией для собственного бюджета.

Xiaomi Redmi Note 9

Характеристики: Helio G85, MIUI, дисплей 6,3" FHD+, 5020 мАч, 3/64 Гб, NFC

Цена: $141,76 - https://lite.bz/V_T2m

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Xiaomi Mi 10T Pro

Характеристики: Snapdragon 865, 6.67" FHD + 144Гц, Bluetooth 5.1, 5000 мАч, камера 108 Мп, NFC, 8/256 Гб

Предложение для РФ

Цена: $527,14 (40 239 руб) - https://lite.bz/M1R1K

Купон магазина $131 (10 000 руб.)

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Amazfit GTS 2 mini

Характеристики: 1.55" AMOLED, Bluetooth 5.0, 220 мАч, датчик SpO2, 5ATM

Предложение для Украины

Цена: 2 899 грн - https://lite.bz/68XcSO

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