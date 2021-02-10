Успей купить Samsung Galaxy S21 FE и Samsung Galaxy S20 FE по низкой цене!

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На AliExpress продолжается зимняя распродажа, в рамках которой уже немало товаров по низким ценам нашли своего покупателя. Все актуальные и выгодные предложения оперативно публикуются в нашем Telegram-канале Andro price. Одним из интересных предложений сегодняшнего дня стал Samsung Galaxy S21 FE.

Смартфон только месяц назад как вышел, но уже сейчас его можно ухватить по меньшей цене. А все благодаря надвигающемуся анонсу серии Galaxy S22. Если вы фанат Samsung, стабильных и мощных смартфонов, то эта модель вполне может стать вашей. На данный момент это уже субфлагман на базе Snapdragon 888, стереодинамиками, защитой от воды IP68, 120-герцовым Dynamic AMOLED 2Х-дисплеем, аккумулятором емкостью 4500 мАч и тройной тыльной камерой, где есть оптический стаб и телевик.

Так совпало, что сейчас на просторах России можно также купить предшественника Galaxy S21 FE — Galaxy S20 FE, который стал одним из хитов прошлого года. Он и сегодня остается актуальным устройством, характеристикам которого могут позавидовать иные конкуренты. У смартфона 6,5-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 865, 6/128 Гб, влагозащита IP68, два динамика с Dolby Atmos и тройная тыльная камера 12 Мп + 12 Мп + 8 Мп.

Samsung Galaxy S21 FE

Цена: 41 953руб.

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Samsung Galaxy S20 FE

Цена: 29 990руб https://lite.al/yJcx4

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