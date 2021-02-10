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Успей купить выгодно Redmi AirDots 3, Amazfit GTS и веб-камеру Xiaovv

10.03.2021 202 0

Ловите скидки на наушники Redmi AirDots 3, фитнес-часы Amazfit GTS и веб-камеру Xiaovv

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Amazfit GTS

Характеристики: 1,65" AMOLED, Bluetooth 5.0, 220 мАч, 5ATM

Предложение для РФ

Цена: $82,22 - https://lite.al/na_TTH

Купон магазина $13 + промокод "RUGET900"

 

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Xiaovv - веб-камера

Характеристики: XVV-6320S-USB, 1080P HD, обзор 150°, микрофон

Цена: $13,79 - https://lite.bz/fy86K

 

Веб-камера Xiaomi Xiaovv HD Webt USB Camera | Бесплатная доставка по России﻿

 

Redmi AirDots 3

Характеристики: AirDots 3, Hybrid driver, aptX, Bluetooth 5.2, автоном. 30ч, IPX4

Цена: UA $32,22 - https://lite.al/NZ3i15

Промокод "aeliveday2"

Цена: RU $35,99 - https://lite.bz/vmQNv

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Xiaomi вскоре выпустит недорогие беспроводные наушники Redmi AirDots 3﻿

Redmi AirDots 3 Amazfit GTS Xiaovv
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.03.2021

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Успей купить выгодно Redmi AirDots 3, Amazfit GTS и веб-камеру Xiaovv