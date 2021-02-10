Успей купить выгодно Redmi AirDots 3, Amazfit GTS и веб-камеру Xiaovv
Ловите скидки на наушники Redmi AirDots 3, фитнес-часы Amazfit GTS и веб-камеру Xiaovv
Ценовая политика на электроники в последнее время не отличается большой лояльностью, товары дорожают и наши доходы не поспевают за ростом цен. Периодически всплывают интересные предложения, позволяющие совершать покупки с выгодой для бюджета. Но встречаются они не всегда и не всегда можно оперативно найти их. Чтобы вы не тратили время на поиск скидок и промокодов, но при этом были в курсе выгодных предложений и могли совершать покупки выгодно, работает Telegram‑канал Ando price. Мы информируем, а вы решаете, стоит ли предложения того, чтобы воспользоваться ими.
Amazfit GTS
Характеристики: 1,65" AMOLED, Bluetooth 5.0, 220 мАч, 5ATM
Предложение для РФ
Цена: $82,22 - https://lite.al/na_TTH
Купон магазина $13 + промокод "RUGET900"
Xiaovv - веб-камера
Характеристики: XVV-6320S-USB, 1080P HD, обзор 150°, микрофон
Цена: $13,79 - https://lite.bz/fy86K
Redmi AirDots 3
Характеристики: AirDots 3, Hybrid driver, aptX, Bluetooth 5.2, автоном. 30ч, IPX4
Цена: UA $32,22 - https://lite.al/NZ3i15
Промокод "aeliveday2"
Цена: RU $35,99 - https://lite.bz/vmQNv
Промокод "E2GS934OY5DL"
Комментарии