Успей купить Xiaomi Mi Band 5, Redmi Note 9 и гарнитуру Xiaomi выгодно

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Лови скидки на Xiaomi Mi Band 5, Redmi Note 9 и гарнитуру Xiaomi

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Смарт-браслет Xiaomi Mi Band 5

Характеристики: 1.1" AMOLED дисплей, Bluetooth 5.0, китайская версия

Предложение для РФ

Цена: $23,99 - https://lite.al/b7UIy

Промокод "aliprosto200sep"

Беспроводная гарнитура (один наушник) Xiaomi

Характеристики: LYEJ05LM Mini, Bluetooth 4.1, аккум. 40 мАч, IPX4

Цена: $5,99 (+ доставка) - https://lite.bz/iSl68

Redmi Note 9

Характеристики: Helio G85, MIUI, дисплей 6.53" FullHD+, 5020 мАч

Предложение для РФ!

Версия: Global 3/64 Гб, черный, без NFC - $133,36

Версия: Global 3/64 Гб, зеленый, с NFC - $137,35

Версия: Global 4/128 Гб, серый, с NFC - $155,35

Промокод "TREND750"

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