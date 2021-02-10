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Разберем вопрос, как убрать уведомление "Не закрывайте область динамика"

Наверняка в течение всего пользования телефоном Xiaomi вы ловили предупреждение «Не закрывайте область динамика» и, возможно, недоумевали, что имеет в виду ваш смартфон. А ответ очень простой – в вашем устройстве активирован режим «В кармане», благодаря которому смартфон не разблокируется при любом вашем неосторожном движении, пока находится в кармане джинсов или куртки.

Функция имеет смысл при включенной блокировке экрана, и если вы являетесь ее активным противником, то никто вас не будет заставлять ее включать. Более того Xiaomi приготовили программные «улучшайзеры», которые могут облегчить ваше пользование смартфоном.

Чистка датчика приближения

Функция очень полезна, но что делать, если уведомление приходит слишком часто и жутко этим раздражает? Его можно убрать и сделать это очень просто. Но перед всеми манипуляциями сразу прочистите область разговорного динамика и датчиков – может, именно из-за скопившейся грязи ваш Xiaomi постоянно думает, что его поместили в узкое пространство.

Выключение режима "В кармане"

После этого для полного отключения режима «В кармане» вам необходимо перейти в «Настройки» устройства. В открывшемся меню находим пункт «Блокировка экрана», и в настройках блокировки в самом низу списка обнаруживаем включенную опцию «В кармане». Отключаем ее и радуемся отсутствию раздражающего предупреждения.

Если же вы, наоборот, хотели бы пользоваться функцией «В кармане», но назойливое предупреждение появляется слишком часто и без серьезных причин, то стоит призадуматься о корректной работе датчика приближения – возможно, именно он является причиной вашего неудобства.

Решения проблем с датчиком приближения

Датчики приближения и освещенности ломаются крайне редко, поэтому, скорее всего, проблема может появиться на программном уровне. Если вы недавно обновляли ваше устройство, и именно после этого датчик начал «шалить», то стоит сначала просто перезагрузить устройство.

Если это не помогло, придется использовать «тяжелую артиллерию». Сначала попробуйте скачать последнюю версию прошивки отдельным файлом и установите ее заново. Если и это не дает результата, то имеет смысл попробовать сбросить телефон до заводских настроек – это будет последним способом решения проблемы до похода в сервисный центр.

Если вам не поможет ни один из предыдущих советов, то смело несите ваш смартфон мастерам.

Самое главное – не забывайте о безопасности на вашем телефоне. Если есть возможность установить пароль и тем более воспользоваться возможностями сканера отпечатков пальцев, то смело установите защиту прямо сейчас.