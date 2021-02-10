Устройства от Blackview по низким ценам на распродаже 618

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Blackview, это бренд, получивший свою известность в первую очередь благодаря защищенным смартфонам. Они способны обеспечить наилучший пользовательский опыт и часто оснащенны уникальными для отрасли защищённых устройств функциями, такими как камера-тепловизор, поддержка сетей пятого поколения или беспроводная зарядка. На протяжении всего времени своего существования, компания Blackview стремилась к тому, чтобы обеспечить доступ к технологиям и умным девайса для любого человека и в любых условиях.









Но помимо защищённых смартфонов, Blackview также занимается производством других умных девайсов для работы и развлечений, позволяющих создать собственную экосистему устройств. В портфолио бренда уже существуют и беспроводные наушники, и смарт-часы, и планшеты, и даже ноутбуки. И при всех своих обширных возможностях, техника Blackview всегда отличалась своей доступностью.









А сейчас, на ежегодной распродаже 618 устройства Blackview стали как никогда доступны для покупки на AliExpress. Со скидками до 264 долларов США, умные девайсы от Blackview сможет позволить себе практически каждый. Самые вкусные цены будут доступны только до 1 июля, так что стоит поспешить. А чтобы купить смартфоны, планшеты и носимую электронику с максимальной выгодой, стоит всего перейти по одной из ссылок:

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