Сведения о будущем короле гейминга: официальный тизер ROG Phone 8, возможно дать релиз, ключевые характеристики и Snapdragon 8 Gen 3

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Что известно о будущих новинках?

Компания Asus славится своими игровыми смартфонами, которые, пожалуй, лучший выбор для геймеров, ведь предлагается топовое железо, отличный софт и фирменные аксессуары, которые делают игровой процесс максимально сосредоточенным. Недавно компания наделала шум, объявив, что ее будущий игровой смартфон будет оснащен Snapdragon 8 Gen 3 и похоже дебют смартфона уже скоро…

Официальное тизерное изображение ROG Phone 8 появилось на X , подтверждая его быстрое появление и предлагая взглянуть на его заднюю панель.

Изображение демонстрирует значительное выступление камеры, в котором размещены три камеры и вспышка, но означает ли это лучшие возможности смартфона? Сообщение, сопровождающее анонс, добавляет интригующую фразу "Beyond gaming", что указывает на то, что внимание уделяется не только производительности и играм. Интересно посмотреть, что же Asus подразумевает.

Также, ROG Phone 8 с номерами моделей ASUS_AI2401_D, ASUS_AI2401_A, ASUS_AI2401_C и ASUS_AI2401_E и ROG Phone 8 Pro ASUS_AI2401_A, ASUS_AI2401_C и ASUS_AI е интерес к дате презентации. Сертификация Bluetooth SIG также показывает, что все вышеперечисленные устройства будут поддерживать связь Bluetooth 5.4.

В настоящее время точная дата запуска ROG Phone 8 остается неизвестной. Если взглянуть на прошлые модели компании, Asus ROG Phone 7 был выпущен весной этого года, а ROG Phone 6 дебютировал летом 2022 года. Учитывая такой разброс дат презентаций, мы можем ожидать игровую новинку в любое время. Но ввиду вышеизложенного, серия ROG Phone 8, вероятно, может появиться в 1 квартале 2024 года.

Еще одно допущено, если учитывать тот факт, что Asus сейчас дразнит ROG Phone 8, намекает на возможность его запуска на выставке CES 2024. Asus часто представляет много своих продуктов во время CES, и это событие стало сценой для значительных релизов, включая дебют первого поколение Zenfone. CES, организованная Ассоциацией потребительских технологий, – это ежегодная выставка, проходящая в январе в конференц-центре Лас-Вегаса в Винчестере, штат Невада. Событие известно тем, что на нем проходят презентации новых продуктов и технологий в области потребительской электроники.

Напомним, что в августе сообщалось, что Zenfone 10, который дебютировал в начале этого года, может стать последним телефоном серии Zenfone от бренда. Однако компания Asus быстро опровергла эти слухи, официально подтвердив, что продолжит выпускать линейку Zenfone. В настоящее время Zenfone 11 Ultra с индексом ASUS_AI2401_H также находится в разработке. Теперь, когда был замечен вариант Ultra, похоже, что в линейке может появиться еще одна модель, которая будет называться Zenfone 11. К сожалению, о технических характеристиках серии Zenfone 11 ничего не известно.

Источник: X | androidauthority﻿