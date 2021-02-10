В комплекте с этим смартфоном должен идти холодильник

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Лидер по раскаленности «сердца»

Black Shark — серия игровых смартфонов Xiaomi как вызов конкурентам из сферы мобильного гейминга. Устройства стараются по максимуму комплектовать актуальными технологиями и фишками присущими игровым мобильникам. Весь этот «фарш» можно найти в Black Shark 4 Pro. Все ли тут сделано правильно, и не допустила ли компания просчеты, которые нивелируют все преимущества смартфона?

Чтобы закрепить у потенциального пользователя мысль, что перед ним игровой смартфон, здесь предложили большой AMOLED‑экран с частотой обновления 144 Гц и частотой обновления тача до 720 Гц для «выноса» противников в любых играх.

А еще у Black Shark 4 Pro есть механические триггеры на правом торце. Ими комфортно пользоваться во время игрового процесса, но в повседневной эксплуатации есть проблемы с самопроизвольным выдвижением, например, при попытке засунуть смартфон в узкий карман джинсов. Что еще нужно для игрового смартфона? Громкие и качественные стереодинамики. И они тут есть. Качество звука на высоте.

А вот над чем не мешало бы компании поработать, так это в части автономности работы Black Shark 4 Pro. Заряд батареи тает на глазах, причем не только при активном использовании смартфона, но и в покое. Как компромисс компания предложила заряжать аккумулятор на мощности 120 Вт. Всего 15 минут и процент заряда увеличится на 85%.

Логично, что внутри Black Shark 4 Pro установили топовый чип Snapdragon 888, который не оставляет никакого шанса конкурентам по части производительности. Нет такой игры, которая бы не «пошла» на этом смартфоне. Греется ли он? Да, греется и адски. При высокой нагрузке процессора температура достигает примерно 67 градусов и это антирекорд. Тут не выручает даже система охлаждения, нагрев ощущается на кончиках пальцев и весьма ощутимо. Зато вы получаете максимум FPS и отсутствие лагов, проседания кадров практически не наблюдается.

Пожалуй, Black Shark 4 Pro — это худший игровой смартфон, который мы тестировали. Он здорово укомплектован технически, но очень специфичен по части прошивки и обладает самой слабой системой охлаждения среди прочих собратьев. В очередной раз приходится пенять на горячий нрав топового чипа от Qualcomm и отсутствие внимания к мелочам, которые в итоге и формируют общее впечатление о смартфоне. Рекомендовать его к покупке нельзя. Подробнее — на видео.