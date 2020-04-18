В приложении YouTube для Android TV появилась долгожданная функция
Google начинает внедрять новую функцию для YouTube TV, которая предоставит быстрый доступ к каналам на устройствах c возможностью использования Android TV. Это обновление будет «прилетать» на Android TV, не обновляя версию приложения YouTube TV. Вскоре обновление Android Web Services на Android TV появится в общем доступе – именно оно принесет эту функцию на ваш телевизор. Новый функционал позволит переходить на различные каналы с главного экрана вместо того, чтобы сначала открыть приложение YouTube TV.
Пока неясно, будет ли эта функция настраиваемой или нет, но, скорее всего, со временем Google добавит и кастомизацию, а также возможность показать ваши любимые телепередачи, фильмы и т.д. подобно тому, как эта функция работает на Netflix, YouTube и других потоковых сервисах.
Развертывание этого обновления, скорее всего, займет продолжительное время. Однако из-за того, что это не полномасштабное системное обновление, сроки могут быть значительно сокращены. Если бы нас ждало обновление системы, можно было бы ждать несколько месяцев, прежде чем все получили обновление.
Вы уже можете попытаться найти страницу приложения Android Web Services в Google Play Store и удостовериться в наличии обновления, а также проверить, доступно ли оно конкретно для вашего устройства.
Источник: Droid Life
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