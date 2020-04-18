В приложении YouTube для Android TV появилась долгожданная функция

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Google начинает внедрять новую функцию для YouTube TV, которая предоставит быстрый доступ к каналам на устройствах c возможностью использования Android TV. Это обновление будет «прилетать» на Android TV, не обновляя версию приложения YouTube TV. Вскоре обновление Android Web Services на Android TV появится в общем доступе – именно оно принесет эту функцию на ваш телевизор. Новый функционал позволит переходить на различные каналы с главного экрана вместо того, чтобы сначала открыть приложение YouTube TV.





Пока неясно, будет ли эта функция настраиваемой или нет, но, скорее всего, со временем Google добавит и кастомизацию, а также возможность показать ваши любимые телепередачи, фильмы и т.д. подобно тому, как эта функция работает на Netflix, YouTube и других потоковых сервисах.





Развертывание этого обновления, скорее всего, займет продолжительное время. Однако из-за того, что это не полномасштабное системное обновление, сроки могут быть значительно сокращены. Если бы нас ждало обновление системы, можно было бы ждать несколько месяцев, прежде чем все получили обновление.





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Вы уже можете попытаться найти страницу приложения Android Web Services в Google Play Store и удостовериться в наличии обновления, а также проверить, доступно ли оно конкретно для вашего устройства.

Источник: Droid Life