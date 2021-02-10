В России планируют легализовать серый импорт

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Составят список брендов, чью продукцию разрешат ввозить в обход правообладателей

Когда-то в России была забава, ездить за рубеж за смартфонами и прочей техникой, привозить ее в чемоданах и перепродавать на рынке или онлайн-площадках. Таким образом страну наводняли разными путями электроникой. Но по мере того, как российский рынок становился цивилизованным и торговые сети начали работать с производителями устройств, «чемоданный» бизнес сдал позиции.

Но в условиях санкций, российские дельцы могут вернуться к проверенному способу нелегального ввоза устройств и в России буйным цветом зацветет «серый» импорт. Планируется ввести такое понятие как параллельный импорт. Это когда будет разрешено ввозить в РФ без разрешения правооболадателей их продукцию. Право параллельного импорта будет распространяться на товары от брендов, которые покинули или приостановили свою деятельность в России.

Чиновники из Минпромторга заняты составлением списка нужных брендов, без которых России все же не обойтись и чью продукцию можно будет импортировать без разрешения правообладателей. При этом контрафакт запрещен, параллельный импорт будет разрешен только для оригинальных товаров с использованием альтернативных каналов.

По состоянию на сегодня более 200 компаний приостановили свою работу и поставку продукции в Россию. Среди них Samsung, Apple, IKEA, Intel, Acer, LG, Qualcomm, Xerox, Ricoh, Asus, Yamaha, Ericsson, Nokia, Hewlett-Packard, Cisco, Mitsubishi Electric, Siemens, IBM, Canon, AMD, Microsoft и другие бренды.

Параллельный импорт позволит удовлетворить интересы потребителей в товарах, но для этого импортерам придется решить целый ряд проблем, связанных с разрушенной логистикой, транспортировкой, обесцениванием рубля и необходимостью тратить валюту на товары, которые к тому же сейчас подорожали.

Такой товар не считается введенным в оборот и производитель не связан обязанностью послепродажного сопровождения, выполнение гарантийных обязательств будет исключительно на совести продавца. А еще почти наверняка российский рынок станет огромной площадкой для реализации контрафакта, и импортеры могут столкнуться с многомиллионными исками от правообладателей.

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Источник: известия