В Россию хлынул поток кнопочных телефонов

495

Смартфонов завезли меньше, а звонилок больше

Импорт мобильных устройств в Россию упал. Аналитики GS Group пришли к выводу, что по итогам первого квартала нынешнего года на российский рынок было поставлено 10,3 млн трубок, из которых 6,8 млн пришлось на смартфоны, а 3,5 млн — на кнопочные звонилки.

Интересным выглядит сравнение с результатами первого квартала прошлого года. Так, отгрузка смартфонов просела на 14%, тогда как поставка кнопочных телефонов выросла на впечатляющие 43%. Столько же было поставлено в Россию в 2017 году. Чаще всего ввозились звонилки компаний BQ, Inoi и F+.

Если говорить в разрезе месяцев, то пик поставок пришелся на февраль, когда в Россию было завезено рекордное количество кнопочных телефонов. А вот в марте поставки резко пошли на спад. Несмотря на наращивание ввоза звонилок, спрос на них тем не менее снижается.

Например, в «М.Видео-Эльдорадо» за первые три месяца нынешнего года продажи «кнопок» снизились на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналогичная ситуация наблюдается и в «МегаФоне», тогда как «Марвел-Дистрибуция» сообщает о росте продаж кнопочных устройств на 13,5%.

Продавцы заявляют, что кнопочные телефоны пользуются спросом у тех, кому нужно дополнительное, недорогое и неприхотливое средство связи. Их охотно приобретают детям и пожилым людям, а также те, кто работает в сфере услуг (например, строительство) и нуждается в доступном гаджете.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿

Источник: comnews