В сеть попали рендеры Huawei Mate 40 Pro

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Камеры и внешний вид Huawei Mate 40 Pro должны стать одними из захватывающих тем для споров и обсуждений. На данным момент все еще остается открытым вопрос, что на этот раз компания придумает по части оформления и оснащения основной камеры, а также предложит ли флагман систему 3D-распознавание по лицу. Чтобы понимать, какой в итоге экстерьер получит Huawei Mate 40 Pro, инсайдеры визуализировали новинку, взяв за основу утечки и слухи.

Дизайн Huawei Mate 40 Pro

Как видно на изображении, во внешности флагмана угадываются характерные черты предшественника, но есть и отличия. Первое, что бросается в глаза при взгляде на рендер — блок основной камеры круглой формы. Он занимает немало места и на него приходится треть тыльной панели. Датчиков четыре и одних из них перископ. Светодиодная вспышка и лазерный автофокус вынесены за пределы блока основной камеры.

Другая особенность — это овальной формы выемка на лицевой панели. С одной стороны, компанию можно похвалить за отказ от «моноброви», но и у предложенного решения с оформлением фронтальной камеры найдется немало критиков. И, конечно же, обращает на себя внимание изогнутый по краям дисплей с минимально тонкими отступами на торцах. Выглядит такое исполнение экрана достаточно эффектно, но будет ли таким конечный продукт, вопрос открытый.

Напомним, что Huawei Mate 40 Pro должен дебютировать осенью и это будет первый смартфон компании с 5-нм чипом Kirin 1000/1020. Ему пророчат AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, ультрабыструю проводную зарядку и возможность заряжать смартфон по беспроводу.

Источник: twitter