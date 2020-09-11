В сеть попало изображение Xiaomi Mi 10T Pro

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Рендер Xiaomi Mi 10T Pro демонстрирует то же, что мы видели на живых фото

Чем ближе будет презентация серии Xiaomi Mi 10T, тем активнее будет трудиться слухомашина. А сейчас мы продолжаем вылавливать в сети любые подробности о новинках. Сегодня ресурс Tech In Deep опубликовал рендер базовой версии линейки — Xiaomi Mi 10T Pro. Посмотрев на него, можно сказать, что он совпадает с ранее опубликованными фотографиями этой модели.

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Спереди все довольно типично для сегодняшнего дня: тонкие рамки по периметру дисплея и круглое отверстие в верхнем левом углу под фронтальную камеру. Очевидно, чтобы найти какую-то цепляющую и заметную деталь, дизайнеры компании обратили свой взор на Vivo X50, предложив очень схожее оформление тыльной камеры. Здесь выделяется большой 108 Мп датчик, а ниже него встроили широкоугольный модуль и датчик глубины.

Ожидается, что лицевую панель Xiaomi Mi 10T Pro займет OLED-экран с частотой обновления 144 Гц, а питать новинку станет аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч. Смартфон должен получить новейшую платформу из 700 серии Snapdragon и быструю зарядку Quick Charge 4+. Предположительно, компания первой застолбила себе чип Snapdragon 775 с поддержкой 5G.

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По слухам, в рамках серии Xiaomi Mi 10T помимо базовой одноименной версии, выйдет Xiaomi Mi 10T Pro и Xiaomi Mi 10T Lite. Анонс новинок ждут до конца октября.

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Источник: techindeep