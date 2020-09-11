В сеть попало изображение Xiaomi Mi 10T Pro
Рендер Xiaomi Mi 10T Pro демонстрирует то же, что мы видели на живых фото
Чем ближе будет презентация серии Xiaomi Mi 10T, тем активнее будет трудиться слухомашина. А сейчас мы продолжаем вылавливать в сети любые подробности о новинках. Сегодня ресурс Tech In Deep опубликовал рендер базовой версии линейки — Xiaomi Mi 10T Pro. Посмотрев на него, можно сказать, что он совпадает с ранее опубликованными фотографиями этой модели.
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Спереди все довольно типично для сегодняшнего дня: тонкие рамки по периметру дисплея и круглое отверстие в верхнем левом углу под фронтальную камеру. Очевидно, чтобы найти какую-то цепляющую и заметную деталь, дизайнеры компании обратили свой взор на Vivo X50, предложив очень схожее оформление тыльной камеры. Здесь выделяется большой 108 Мп датчик, а ниже него встроили широкоугольный модуль и датчик глубины.
Ожидается, что лицевую панель Xiaomi Mi 10T Pro займет OLED-экран с частотой обновления 144 Гц, а питать новинку станет аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч. Смартфон должен получить новейшую платформу из 700 серии Snapdragon и быструю зарядку Quick Charge 4+. Предположительно, компания первой застолбила себе чип Snapdragon 775 с поддержкой 5G.
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По слухам, в рамках серии Xiaomi Mi 10T помимо базовой одноименной версии, выйдет Xiaomi Mi 10T Pro и Xiaomi Mi 10T Lite. Анонс новинок ждут до конца октября.
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Источник: techindeep
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