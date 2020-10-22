В Сети показались наброски дизайна готовящегося OnePlus Nord N10
Инсайдер поделился скетчем внешнего вида нового OnePlus Nord N10, сильно напоминающего текущий OnePlus 8T.
Слухи о следующем смартфоне «бюджетной» линейки OnePlus Nord ходят уже давно, однако какой-либо четкой информации, кроме его относительной бюджетности, найти практически невозможно.
И вот хорошо известный инсайдер Макс Джей в очередной раз поделился в своем Twitter-аккаунте эксклюзивной информацией. На своей странице сливщик выложил загадочное изображение устройства.
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По изображению видно, что смартфон будет иметь изогнутый задник с похожим на OnePlus 8T дизайном основной камеры в правом верхнем углу.
По уже имеющимся слухам, новый смартфон будет работать на базе чипсета Snapdragon 690, а также будет иметь 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб хранилища. Профильные издания также ожидают использования 6,49-дюймового AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+.
Модуль основной камеры тоже будет похож на текущий флагман компании. Основной датчик будет иметь разрешение 64 Мп. К другим датчикам относится 8-мегапиксельный ультра-широкоугольный объектив и два датчика-затычки по 2 Мп каждый: для макросъемки и измерения глубины резкости. Емкость батареи пока остается неизвестной, зато мы знаем, что нас ждет зарядка мощностью 18 Вт.
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Также мы можем ожидать еще более привлекательного ценника, чем на OnePlus Nord. Как минимум, нас ждет прайс ниже 400 долларов на старте продаж. Следим за новостями дальше.
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Источник: Twitter
https://andro-news.com/news/pered-otpravkoy-novyh-iphone-12-v-magaziny-apple-podgotovila-obn.html Перед отправкой новых iPhone 12 в магазины Apple подготовила обновление iOS 14.1(в Адм. панель)
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