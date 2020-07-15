В сети появились характеристики Asus Zenfone 7

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В последние годы Asus не особо щедра на новинки, сведя свой модельный ряд смартфонов до геймерского ROG Phone и титульного Zenfone. Через неделю состоится премьера ROG Phone 3, а уже в следующем месяце обещают показать Zenfone 7. Правда на этот раз в пару с «обычной» версией дадут еще Zenfone 7 Pro.

Это флагманы и начинка соответствующая

По слухам, новинки позаимствуют характерную черту Zenfone 6 — поворотную камеру. Правда, камер на этот раз будет больше и речь идет о минимум трех датчиках изображения. А еще пришло сообщение, что в качестве аппаратной платформы они получат Snapdragon 865.

Смартфону Asus Zenfone 7 приписывают 6,7-дюймовый дисплей, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч и флеш-накопитель вместимостью 512 Гб. Обещают поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 и NFC. Заявлена также технология быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

И это не слухи, или чьи-то предсказания. Сведения о характеристиках Asus Zenfone 7 была найдены в базах данных сертификационных ведомств TUV Rheinland Japan и NCC. Ожидается, что новинки получат до 16 Гб оперативной памяти, дисплейные сканеры отпечатков пальцев и поддержку беспроводной зарядки.

Источник: mysmartprice