В сети появились новые рендеры и характеристики OnePlus 10T

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﻿ Топ за свои деньги?

Ранее в сети уже появлялись изображения будущего OnePlus 10T, но они позволяли увидеть смартфон только с лицевой и тыльной стороны. Но теперь появились новые рендеры флагмана, где он изображен в более интересных ракурсах, и мы можем рассмотреть новинку детальнее.

Как можно увидеть, внешне новинка не сильно отличается от OnePlus 10 Pro. Но некоторые отличия все же имеются. Помимо очевидного, что одну из камер поменяли местами со вспышкой, на на новых изображениях видно, что боковая рамка стала толще, и, скорее всего, она будет выполнена из пластика. Также можно заметить, что задняя панель тоже немного изменилась и теперь она плавно поднимается до уровня блока камер. Нечто подобное было реализовано во флагманских Oppo Find X3 и Find X5. А ещё OnePlus уберут фирменный переключатель режимов. Похоже, он теперь, как и шильдик Hasselblat, будут использоваться исключительно в pro-версиях номерной серии Oneplus. Или же компания вообще отказалась от них.





По более ранней информации, в основу OnePlus 10T ляжет флагманский Snapdragon 8+ Gen1. Смартфон получит плоский 6,7-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 150 ватт.

Основная камера новинки получит три объектива, где основной датчик сможет похвастаться разрешением 50 Мп и системой оптической стабилизации, ультраширокоугольная камера получит разрешение 16 Мп, а третий датчик будет представлять собой макромодуль на 2 Мп.

OnePlus 10T будет доступен в двух цветовых вариантах: чёрном и зелёном. Девайс должны предоставить уже в июле. Инсайдеры ориентируют нас на цену в районе 450-600 долларов США в Китае.

Источник: gizchina.﻿