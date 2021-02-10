В Sony Xperia 1 IV устроят серьезный апгрейд камере

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Троицу датчиков по 12 Мп заменят на 48 Мп сенсоры и предложат четвертый модуль

В погоне за маркетинговой привлекательностью устройств производители неуклонно наращивают разрешение датчиков мобильных камер, убедив большинство пользователей в том, что сейчас главенствует Его Величество Мегапиксель. Но есть еще одиночки, которые не пошли на поводу у моды. Среди них Sony и Apple. Но, похоже, что и они в следующем году последуют за трендом.

Так, пришло сообщение, что в Sony Xperia 1 IV компания не только увеличит количество датчиков до четырех, но еще подтянет их разрешение. Из квартета сенсоров три будут разрешением 48-мегапикселей и один на 50-мегапикселей. И это ощутимый скачок на фоне Sony Xperia 1 III, получившего трио модулей на 12 Мп. В зависимости от датчика, размер пикселя будет варьироваться от 0,8 мкм до 1,2 мкм.

Свой прогноз дал один из инсайдеров, заявивший, что в основе 50 Мп модуля будет лежать сенсор Sony IMX766 с оптическим форматом 1/1,56ʺ, один датчик на 48 Мп будет Sony IMX 689 или IMX 789, а также предложат 48 Мп Sony IMX582 или Sony IMX586 размером 1/2 дюйма.

Действительно ли камера Sony Xperia 1 IV будет такой, узнаем только в первом квартале следующего года, когда и должна пройти презентация нового японского флагмана.

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Источник: sumahodigest﻿