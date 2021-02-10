В Украине стартуют продажи Xiaomi Mi Band 6 с NFC

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Xiaomi Mi Band 6 официально пришел в Украину. Самое главное, что он имеет на вооружении NFC для осуществления бесконтактных платежей. Не в последнюю очередь выход фитнес-браслета в таком исполнении состоялся благодаря сотрудничеству Mastercard и Xiaomi. Осуществлять бесконтактные платежи смогут держатели карт Mastercard и клиенты пяти украинских банков: Monobank, ПриватБанк, Ощадбанк, Банк Восток и Альфа-банк Украина.

Представляя новинку в Украине, вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове заявил о том, что по данным исследования MasterIndex, на данный момент уже около 40% опрошенных украинцев платят за покупки посредством устройств с NFC, а еще 57% хотели бы пользоваться преимуществами бесконтактных платежей. Носимые устройства позволяют сделать это максимально просто и комфортно, а каждый платеж надежно защищен диджитал-платформой Mastercard.

Продажи Xiaomi Mi Smart Band 6 стартуют в Украине 7 октября по рекомендованной розничной цене 1599 грн. Но только два дня, 7 и 8 октября фитнес-браслет можно будет прикупить со скидкой 200грн. в авторизированных магазинах Xiaomi Store, магазинах-партнерах АЛЛО, Comfy, Цитрус, Rozetka, Eldorado и Фокстрот.

Если говорить о характеристиках Xiaomi Mi Smart Band 6, то они остались прежними. Фитнес-браслет обладает 1,56-дюймовым AMOLED-экраном, есть корпус с защитой от воды, поддержка 30 тренировок и автономность 12 дней работы. С гаджетом пользователь сможет измерить уровень стресса и кислорода в крови, мониторить сон и частоту сердечных сокращений.