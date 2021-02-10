В Xiaomi Mi 11 обнаружена новая серьезная проблема

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В Xiaomi Mi 11 «отваливается» модуль Wi-Fi, и компания устроила «репрессии» для жалобщиков

На прошлой неделе в сети появилась информация, что ряд владельцев Xiaomi Mi 11 столкнулись с выходом его из строя из-за сгоревшей материнской платы. На данный момент компания никак не прокомментировали жалобы пользователей и это не единственная проблема, с которой ей нужно разобраться.

На этот раз в сети множится количество тех, кто столкнулся с тем, что модуль Wi-Fi «отваливается». Они сообщают, что Wi-Fi перестает функционировать без видимых причин. Среди популярных версий выхода из строя Wi-Fi модуля называют перегрев или высокую температуру внутри из-за проблем с отводом тепла.

Но технические специалисты говорят о том, что такое маловероятно. Все дело в том, что один адаптер отвечает за работу Wi-Fi и Bluetooth. Поэтому, если бы он «горел», то «отваливался» бы и Bluetooth. Данный дефект вполне может быть конструктивным и затрагивать только отдельную партию Xiaomi Mi 11. Если это так, то компании, возможно, придется отозвать партию дефектных флагманов.

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Неприятно удивляет и реакция самой Xiaomi. Очевидно, что компания начала подтирать комментарии с жалобами в официальном сообществе. Более того, жалобщики были отправлены модератором в черный список. И это не только не помогает решить проблему, но и крайне негативно сказывается на имидже Xiaomi.

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Источник: gizmochina