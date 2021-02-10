Ваш смартфон постоянно стучит на вас

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Сбор и передача информации со смартфона происходит постоянно с интервалом каждые 4,5 минуты

Профессор Тринити-колледжа Дублина Дуг Лейт подарил страдающим паранойей гражданам еще один повод говорить о том, что мы живем в мире, где тотальная слежка — это норма и смартфоны одни из инструментов для этого. Ему удалось выяснить, что мобильные устройства отправляют данные пользователей каждые 4,5 минуты, скорее всего, на сервера производителей. Это касается всех вне зависимости от программной платформы, на которой функционирует смартфон, будь то Android или iOS.

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Причем отправка данных не прекращается даже тогда, когда смартфон бездействует. При этом специалист отметил, что хваленый высокий уровень конфиденциальности и защиты данных, заявленный Apple, не имеет принципиальных отличий от того, который предлагают аппараты под управлением зеленого робота. Но вот количество собираемой информации несоизмеримо, Google собирает куда больше информации, чем Apple.

Если говорить более конкретно, то специалисту удалось выяснить, что бездействующий смартфон Google Pixel отправляет 1 МБ данных каждые 12 часов, тогда как iPhone — 52 КБ. Такие сведения, как серийный номер, IMEI, номер телефона, данные SIM-карт и MAC-адрес Wi-Fi роутера входят в число данных, которые отправляются на сервера компаний.

iPhone не только собирает данные об активности смартфона, но и отслеживает устройства поблизости. Когда кто-то подключается к сети Wi-Fi, MAC-адреса Wi-Fi других телефонов в сети также отправляются гиганту из Купертино.

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Источник: phonearena

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