Apple пойдет по стопам Google в части выхода обновлений безопасности

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Apple хочет обновлять безопасность системы независимо от апдейтов прошивки в целом

Вчера вышла четвертая бета iOS 14.5, которая не привносит каких-то серьезных новшеств, а больше ориентирована на исправление ошибок и повышение производительности. Но без сюрприза не обошлось. Как оказалось, Apple планирует взять на вооружение практику Google по части выпуска обновлений безопасности для Android.

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Сейчас, только установив обновление iOS, пользователь получает заплатки безопасности. Альтернативы нет или устанавливать апдейт системы или подвергать угрозе устройство. В будущем это должны изменить, будут выходить апдейты в виде дополнительных патчей независимо от обновлений системы по аналогии с обновлениями безопасности для macOS. Периодичность их появления, неизвестна.

Еще ни одного патча безопасности концерн из Купертино не выпустил, но в пункте автообновлений обнаружили переключатель для обновлений безопасности. Похоже, что Apple решила избавить пользователей от необходимости тратить время и силы на скачивание и установку обновлений. В будущем Apple сможет устанавливать на гаджеты апдейты без ведома пользователей. Вот так тихо и без шума компания сможет оперативно исправлять баги и уязвимости. Да и разработчикам не придется вносить изменения в систему, можно будет исправить проблему проще, быстрее и на более низком уровне.

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Со своей стороны, Google уже давно поставила выпуск таких обновлений безопасности на поток — они выходят ежемесячно. Другое дело, что производители Android-устройств не спешат адаптировать их для своих смартфонов.

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Источник: xda-developers