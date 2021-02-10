Веб-камеру очеловечили: смотри в глаз

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Создана веб-камера, которая повторяет человеческий глаз

Исследователь Марк Тейсье (Mark Teyssier), по всей видимости решил, что, наверное, многим из нас с вами скучно смотреть в холодный и неодушевленный объектив веб-камеры, общение выглядит каким-то пресным и неестественным. Поэтому он поставил цель создать камеру, которая позволит сделать общение более живым. Он не придумал ничего более оригинального, как выполнить ее в форме человеческого глаза, где зрачок еще и двигается. Получилось несколько жутковато.

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Веб-камера получила название Eyecam и довольно точно имитирует человеческий глаз с бровью. Она способна моргать, закрывать веки, двигать глазным яблоком и провожать пользователя взглядом. К тому же глаз можно «научить» подмигивать каждый час или установить таймер, когда придет время «засыпать». Все это, по мнению разработчика, позволит сделать общение более живым и превратится в увлекательную забаву.

За движение «глаза» отвечает начинка на платформе Arduino Nano и шесть серводвигателей. Разработчик обещал выложить на GitHub исходный код Arduino Nano и подробную информацию о конструкции камеры, чтобы любой желающий смог создать себе подобную веб-камеру из доступных в продаже компонентов.

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Источник: theverge