Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Большой 2K экран всего за 199$ в планшете - Blackview Tab 18 готовится к выходу

Большой 2K экран всего за 199$ в планшете - Blackview Tab 18 готовится к выходу

01.11.2023 351 0

НОВИНКА ДЛЯ РАБОТЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

 

Blackview готовится представить новый планшет Tab 18 с 12-дюймовым экраном и достойными характеристиками.

 

Большой 2K экран всего за 199$ в планшете - Blackview Tab 18 готовится к выходу – фото 1

 

По информации, которая известна, устройство получит 12-дюймовый экран с разрешением 2K. Планшет будет поддерживать технологию WideVine L1, которая позволит смотреть видео с гарантированно достойным качеством на Netflix и других стриминговых сервисах.

 

Новая операционная система DokeOS P 4.0 даст вам функции расщепленного экрана, ПК и другие возможности для производительной работы. Также предусмотрена поддержка стилуса, подключения клавиатуры и мыши.

 

Большой 2K экран всего за 199$ в планшете - Blackview Tab 18 готовится к выходу – фото 2

 

Планшет оснастят восьмиядерным процессором Helio G99, до 24 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Емкость батареи составит 8800 мАч для продолжительной работы от аккумулятора.

 

Большой 2K экран всего за 199$ в планшете - Blackview Tab 18 готовится к выходу – фото 3

 

Планшет Tab 18 сочетает удобство смартфона с производительностью ноутбука и станет отличным выбором для работы, обучения и развлечений. Ожидается, что официальный анонс состоится 11-17 ноября - тогда же будет приятная цена в $ 203, а первые 500 планшетов вообще по $ 199. Подробности можно узнать на AliExpress.

﻿

BlackView Tab 18 – от $199

Чтобы получить такую цену, закажите планшет во время большой распродажи с 11 по 17 ноября


Автор: Andrii S. Дата публикации: 01.11.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Большой 2K экран всего за 199$ в планшете - Blackview Tab 18 готовится к выходу