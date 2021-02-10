Большая распродажа UGREEN в честь 11.11 – крутые гаджеты по выгодной цене

116

Сегодня, 11 ноября, произошла масштабная распродажа на AliExpress. Большие бренды предлагают приобрести качественные устройства и существенно сэкономить. UGREEN – одна из таких компаний, и мы собрали от нее самые лучшие предложения.

Давайте посмотрим, что интересного есть в ассортименте. Также рекомендуем воспользоваться нижеуказанными промокодами для максимальной выгоды.

Лучшие акционные товары UGREEN на распродаже 11.11

Всего можем выделить пять предложений по самой вкусной цене.

Беспроводные Bluetooth-наушники UGREEN Choice Max5c

Это полноразмерные наушники с активным шумоподавлением. Поддерживают технологию Hi-Res Audio, кодеки LDAC, AAC и SBC. Есть проводное и беспроводное подключение. Оснащены динамическими драйверами диаметром 40 мм. Аккумулятор емкостью 600 мАч выдает до 75 часов работы на одном заряде.

Промокод: UUNM5C , цена: до $23.9 . Ссылка для покупки .

Беспроводные наушники UGREEN H6 Pro

Стильные и легкие в черном и белом цветах. Позиционируются как адаптивные наушники с активным шумоподавлением. Поддерживают несколько режимов: Ultra Mode, General Mode и Gentle Mode. Автоматически выбирают подходящий, исходя из окружающей среды. Оснащены шестью микрофонами.

Промокод: UUN411 , цена: до $31.5 . Ссылка для покупки .

Зарядное устройство для UGREEN на 65 Вт

Адаптер питания мощностью 65 Вт с четырьмя разъемами. Поддерживает протоколы быстрой зарядки Samsung Adaptive Fast Charge, Qualcomm Quick Charge, USB Power Delivery, Huawei Quick Charge. Есть функция интеллектуальной зарядки.

Промокод: PPN244 , цена: до $21.4 . Ссылка для покупки .

Зарядное устройство для UGREEN на 100 Вт

Адаптер с большой мощностью 100 Вт. Подходит для телефонов, планшетов, ноутбуков. Один разъем USB-A и четыре разъема USB-C. Используются все популярные протоколы быстрой зарядки.

Промокод: UUN407 , цена: до $31 . Ссылка для покупки .

Переключатель UGREEN

Разветвитель с портом HDMI 2.1, который может транслировать качество 8K с 60 Гц или 4K из 120 Гц. Поддерживает технологии Dolby и HDR. Скорость передачи данных составляет 48 Гбит/с. Подходит для телевизоров, проекторов, DVD-плееров, компьютеров, ТВ приставок и мониторов.

Промокод: PPN243 , цена: до $16.6 . Ссылка для покупки .

Вот такие интересные гаджеты от бренда UGREEN можно приобрести на большой распродаже. Вышеперечисленные устройства точно понравятся всем пользователям. Обратите внимание, что указана приблизительная стоимость, которая может немного изменяться.