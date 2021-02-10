Анонс MacBook Pro нового поколения: мощное «железо», без Touch Bar и с «челкой»

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Настоящие монстры

Сегодня Apple провела презентацию под слоганом «В отрыв» и главными хедлайнерами мероприятия стали MacBook Pro, которые действительно ушли в отрыв от конкурентов. Ноутбуки изменились внешне и стали еще круче по части мощности. Производительности с избытком и куда ее девать — вопрос открытый.

Главной новинкой стал продвинутый MacBook Pro с дисплеем диагональю 16 дюймов, который преобразился внешне и внутренне. Построен он на совершенно новых 5-нанометровых системах на чипе — Apple M1 Pro и M1 Max. Эти же платформы лежат в основе MacBook Pro 14.

Apple M1 Pro поддерживает до 32 Гб оперативной памяти, предлагает 8 высокопроизводительных ядер и 2 энергоэффективных, 16 ядер в графике и столько же ядер предлагает нейронный блок Neural Engine. Предложили поддержку Thunderbolt 4, двух мониторов и системы для декодирования видео. Новый чип на 70% производительнее Apple M1 настолько же он превосходит 8-ядерные процессоры в ПК.

Apple M1 Max уже позволяет предлагать до 64 Гб оперативки, обладает 32 графическими ядрами и поддерживает до 4-х внешних мониторов. Центральный процессор также обладает 10 ядрами, восемь из которых производительные. По части графической производительности этот чипсет превосходит Apple M1 в четыре раза.

Еще одна важная фишка MacBook Pro нового поколения — Mini LED панели с тонкими 3-мм рамками и «челкой». Вырез похож на тот, что предлагают iPhone, но он больше и тут встроили камеру FaceTime HD разрешением 1080р. Ноутбук MacBook Pro 16 предложил дисплей диагональю 16,2 дюйма разрешением 3465х2234 пикселя с частотой обновления 120 Гб и пиковой яркостью 1600 нит. У MacBook Pro 14 панель диагональю 14,2 дюйма и ее разрешение составило 3024х1964 точки.

Новые MacBook Pro лишились сенсорной панели Touch Bar, предлагают HDMI, слот под SD, шесть стереодинамиков Dolby Atmos, до 8 ТБ постоянной памяти и поддержку MagSafe 3. Мощность быстрой зарядки MacBook Pro 14 в зависимости от версии составляет 67 или 96 Вт, а у старшей 16-дюймовой модификации она на 140 Вт. Декларируется время автономной работы до 21 часа при воспроизведении видео для версии на 16ʺ, а у 14-дюймового лэптопа этот показатель равен 17 часам. За базовую версию MacBook Pro 14 просят $1999, а топовая обойдется в $5899. MacBook Pro 16" в самой «простой» модификации стоит $2499, а за максимально продвинутую придется отдать $6099.

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Источник: cnet