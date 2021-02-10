Вы можете выбрать, какие службы Google будут иметь доступ к вашим данным!

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Первые трудные решения для google

Мы уже давно следим за разными обвинениями в сторону Google: то компания чрезмерно монополизировала рынок поисковиков, то собирает данные пользователей. Но пока не было существенной "затягивания поясов".

И вот наконец какие-то сдвиги, в ответ на вступающий в силу 6 марта Закон ЕС о цифровых рынках (DMA), Google вводит новую политику, позволяющую пользователям детально настраивать обмен данными между отдельными сервисами Google, такими как YouTube, Карты и другие.

С этими обновлениями пользователи теперь могут выбрать, какие службы Google будут иметь доступ к вашим данным или вообще прекратить трафик данных с сервисами.

Вот список сервисов:

Google Поиск

YouTube

Рекламные сервисы

Google Play

Chrome

Google Покупки

Карты Google

Однако некоторые ограничения остаются. Google объясняет, что обмен данными все еще будет происходить в определенных ситуациях, таких как завершение транзакций, соблюдение юридических обязательств или предотвращение мошенничества.

В Google отмечают, что привязка ваших сервисов Google может помочь сделать ваш контент и рекламу более персональными. Кроме того, если вы отключите службы, вы можете потерять некоторые функции.

В конце концов решение об отсоединении остается за отдельными пользователями. Хотя это может привести к потере некоторых функций, это также обеспечивает больший контроль над использованием данных в экосистеме Google. И это звучит действительно правильным решением, ведь пользователь теперь сам решает, что ему делать.

Действие DMA распространяется не только на обмен данными. Она также ограничивает возможности Google отдавать предпочтение своим сервисам в результатах поиска, создавая более равные условия для конкурентов. В то время как Google принимает DMA, другие технологические гиганты, такие как Apple, Meta и TikTok, оспаривают его назначение в суде.

Источник: google