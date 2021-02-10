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Планшеты снова завоевали большую популярность и стали востребованы среди пользователей. Их можно использовать для работы, обучения, игр, общения с друзьями и посещения веб-страниц. В некоторых случаях хороший планшет способен заменить ноутбук, если вы, например, не готовы тратить много денег на покупку полноценного ПК.

В сегодняшней подборке мы собрали пять лучших среднебюджетных планшетов 2023 года. Приблизительный ценовой диапазон – до 15000 грн. В этой категории представлены устройства с характеристиками среднего уровня, которые хорошо подойдут для выполнения повседневных задач.

ТОП-5 лучших планшетов в 2023 году

Xiaomi Mi Pad 6

Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7

Xiaomi Redmi Pad SE

Teclast T50 Pro

Blackview Active 8 Pro

Выводы

В этом рейтинге собраны лучшие доступные планшеты от разных производителей, среди которых Xiaomi, Lenovo, Blackview и Teclast. Производительности указанных ниже моделей хватит и для неприхотливых игр, и для других разносторонних целей.

Xiaomi Mi Pad 6

Xiaomi Mi Pad 6

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Рейтинг открывает популярный планшет от Xiaomi под названием Mi Pad 6. Здесь установлен 11-дюймовый IPS-экран с разрешением 1800 x 2880 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Стандартная яркость дисплея составляет 550 нит, а по технологиям поддерживается HDR10 и Dolby Vision.

Xiaomi Mi Pad 6 достаточно большой – габариты 254 x 165.2 x 6.5 мм при весе 490 г. Корпус полностью алюминиевый. Имеется поддержка магнитного стилуса, а также можно подключить клавиатуру. В виде процессора Mi Pad 6 используется 7-нанометровый Qualcomm Snapdragon 870 5G с 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Постоянное хранилище можно выбрать в 128 или 256 ГБ.

Планшет работает на базе операционной системы Android 13 с фирменной оболочкой MIUI Pad 14. Отдельно рассказывать о функционале программного обеспечения не будем, но отметим, что есть некоторые уникальные опции.

Основная камера Xiaomi Mi Pad 6 получила разрешение 13 Мп, видео записывает в 4K@30fps. Для планшета это хорошие показатели. Вы ведь не будете делать какие-то профессиональные снимки на это устройство, правильно? А для сканирования документов параметров камеры будет достаточно. Для видеосвязи предусмотрена 8-мегапиксельная фронталка с возможностью записи в 1080p@30fps.

Звук у Xiaomi Mi Pad 6 достаточно качественный и громкий благодаря 4 стереодинамикам. С автономностью тоже никаких проблем: аккумулятор емкостью 8840 мАч поддерживает 33-ваттную зарядку.

КРУТЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi Pad 6 Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 9/10

Автономность: 8/10

Скорость зарядки: 8/10

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Плюсы

+ Экран с высоким разрешением и 144 Гц

+ Snapdragon 870 5G

+ Съемка на основную камеру в 4K

+ Стильный дизайн

+ Мощность зарядки 33 Вт

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Минусы

- Нет mini-jack

- не работает с мобильными сетями

-﻿Невозможно установить SD-карту 6/128 - від 11 490 грн 8/128 - від 12 203 грн 8/256 - від 13 560 грн

Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7

Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7

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Далее поговорим о крутой модели, выпущенной компанией Lenovo – Xiaoxin Pad Pro 12.7. Как понятно из названия, диагональ дисплея составляет 12.7 дюймов. На таком большом экране смотреть видео или играть в игры – одно удовольствие. Высокое разрешение – 2944 x 1840 пикселей, а частота обновления достигает 144 Гц. Заявленная яркость составляет 400 нит.

Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 выглядит стильно и премиально благодаря одинаковым тонким рамкам и корпусу из металла. Габариты здесь большие, как и вес – 293.37×190.76×6.9 мм, масса 615 граммов.

За производительность Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 отвечает тот же 7-нанометровый Snapdragon 870 с тактовой частотой 3.2 ГГц. Постоянный накопитель идет на 256 ГБ, но с помощью карты SD можно расширить хранилище до 1 ТВ. Оперативной памяти 8 ГБ и для планшета этого достаточно.

Планшет получил требуемый набор камер: основная 8 Мп и фронтальная 13 Мп. Съемка производится в Full HD с 30 кадрами в секунду. Все дополнительные настройки на месте. Это GPS-навигация, гироскоп, сканер отпечатков пальцев. Как заявляет производитель, для качественного звука используются стереодинамики с поддержкой технологии от JBL.

Аккумулятор Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 может похвастаться внушительной емкостью 10200 мАч. Спокойно рассчитывайте на полтора дня работы. Вот только заряжать планшет придется тоже долго, поскольку быстрая зарядка имеет мощность всего 20 Вт. Для среднебюджетного планшета это стандартный показатель, но не стоит надеяться на молниеносную зарядку.

БОЛЬШОЙ ЭКРАН И МОЩНОЕ ЖЕЛЕЗО Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 Оценки

Камеры: 7/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 9/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 7/10

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Плюсы

+ Отличный экран

+ Мощное железо

+ Хороший дизайн

+ Нет проблем с автономностью

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Минусы

- не поддерживается сеть LTE

- Нет аудиоджека

- Тяжелый 8/256 - від 14 111 грн

Xiaomi Redmi Pad SE

Xiaomi Redmi Pad SE

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Еще один крутой планшет от компании Xiaomi, вернее, от ее суббренда Redmi. Здесь характеристики более скромные, но и цена ниже. Начнём с производительности. На борту Redmi Pad SE установлен процессор среднего уровня Snapdragon 680 4G с 4, 6 и 8 ГБ оперативной памяти. Для веб-серфинга и общения в соцсетях этого будет достаточно, но ни о каких мощных играх речь не идет.

IPS-экран диагональю 11 дюймов получил разрешение 1920 x 1200 пикселей при частоте обновления 90 Гц. Такой частоты хватит для плавного скроллинга, однако, согласитесь, что 144 Гц у двух вышеуказанных моделей смотрятся интереснее и солиднее.

Корпус Redmi Pad SE полностью изготовлен из металла. По габаритам у нас 255.5 x 167.1 x 7.4 мм с массой 478 грамм. Объем постоянного накопителя может составлять 128 или 256 ГБ. А если поставить карту памяти с максимально поддерживаемым объемом, то получаем 1 ТВ.

Программное обеспечение стандартное как для планшетов Xiaomi – операционная система Android 13 с прошивкой MIUI Pad 14. Камеры очень скромные, поэтому подойдут только для сканирования документов, редких любительских снимков и видеосвязи. Основной модуль идет на 8 Мп, а передний – на 5 Мп. В обоих случаях запись видео только в 1080p@30fps.

Из приятных мелочей у Redmi Pad SE также хочется отметить наличие аудиоджека. Качественный звук обеспечивают 4 стереодинамики. Мобильные сети не поддерживаются, поэтому из технологий имеется только Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. Аккумулятор на 8000 мАч с 18-ваттной зарядкой.

Teclast T50 Pro

Teclast T50 Pro

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Если выбирать планшет от менее известных производителей, рекомендуем обратить внимание на Teclast T50 Pro. Стоит устройство недорого и обладает всеми необходимыми характеристиками. IPS-дисплей здесь тоже с диагональю 11 дюймов с разрешением 2000 х 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Корпус металлический, размеры 237.5х142.5х7.5 мм при весе 480 граммов.

Одним из существенных преимуществ Teclast T50 Pro является поддержка технологии LTE. Планшет работает в сети 3G и 4G и позволяет установить две nano-SIM карты. Конечно, есть Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5 и службы GPS-навигации.

Процессор Helio G99, установленный в Teclast T50 Pro, относится к начальному уровню, но может обеспечить хорошую повседневную производительность. По умолчанию объем ОЗУ составляет 4 ГБ, но производитель обещает, что можно произвести виртуальное расширение оперативной памяти до 16 ГБ.

Встроенная память 256 ГБ. Если вам этого покажется недостаточно, купите SD-накопитель на 1 ТВ и забудьте о проблемах с нехваткой места на постоянном накопителе.

Основная камера Teclast T50 Pro неплохая для среднего сегмента, поскольку имеет два модуля: главный с разрешением 20 Мп и вспомогательный. Есть автофокус, а запись видео проходит в Full HD с 30 кадрами в секунду. Фронтальная камера на 8 Мп – этого хватит для видеосвязи и даже селфи.

Teclast T50 Pro получил 4 стереодинамика, чье звучание качественное и громкое. Аккумулятор емкостью 8000 мАч может похвастаться поддержкой технологии Power Delivery на 18 Вт. Конечно, на супер скорую зарядку не стоит рассчитывать, но показатель все равно неплохой.

НЕДОРОГИЙ КРАСАВЕЦ С LTE Teclast T50 Pro Оценки

Камеры: 7/10

Игровая производительность: 7/10

Экран: 7/10

Автономность: 8/10

Скорость зарядки: 7/10

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Плюсы

+ Стильный дизайн с тонкими рамками

+ GPS-навигация

+ Работает в сети LTE

+ Неплохое разрешение экрана

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Минусы

- частота обновления экрана 60 Гц

- Нет аудиоджека 8/256 - від 8 555 грн

Blackview Active 8 Pro

Blackview Active 8 Pro

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И закрывает нашу подборку ударопрочный планшет Blackview Active 8 Pro. Он имеет достаточно специфический дизайн и большие габариты 256.3 x 165.8 x 16.8 с весом 976 г, поэтому подойдет больше для пользователей, которые много путешествуют, занимаются сложной физической работой или находятся в армии. Конечно, использовать этот аппарат для повседневного использования тоже никто не запрещает.

10.36-дюймовый IPS-дисплей разрешением 2000х1200 пикселей обновляется с частотой 60 Гц. Хотелось бы видеть 90 Гц, но что поделаешь. Яркость неплохая – 400 нит. Корпус выполнен из пластика, поскольку для ударопрочной конструкции металл вряд ли подошел бы.

Blackview Active 8 Pro получил стандарты защиты IP68, IP69K, MIL-STD-810H, что еще раз подтверждает возможность использовать его в экстремальных условиях. Есть стереозвук от Harman Kardon и FM-радио. Процессор такой же, как у Teclast T50 Pro – Helio G99 с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Поддерживается установка карты SD объемом до 1 ТБ.

В качестве операционной системы у Blackview Active 8 Pro выступает Android 13 с прошивкой Doke OS. Присутствует GPS-навигация, а также технология LTE, позволяющая установить две nano-SIM. Основная камера порадовала высоким разрешением 48 Мп, модуль называется Samsung ISOCELL GM2. Фронтальная камера на 16 Мп, что тоже хороший показатель.

В заключение скажем пару слов об автономности Blackview Active 8 Pro. Аккумулятор имеет рекордную емкость 22000 мАч, благодаря которой планшет проработает без зарядки несколько дней. Более или менее оперативно заполнить заряд позволит технология Power Delivery мощностью 33 Вт.

ПРЕКРАСНАЯ АВТОНОМНОСТЬ Blackview Active 8 Pro Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 7/10

Экран: 7/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 9/10

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Плюсы

+ Защита от воды и пыли

+ Экран с разрешением 2000х1200 пикселей

+ Работа в сети LTE

+ Аккумулятор емкостью 22000 мАч

+ Неплохие камеры

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Минусы

- очень большой вес

- специфический дизайн 8/256 - від 9 422 грн

Итоги

Мы обсудили пять лучших среднебюджетных планшетов, выпущенных в течение 2023 года. Пора подвести краткие итоги:

Лучший мощный планшет в 2023 году – Xiaomi Mi Pad 6 ;

Лучший планшет в 2023 году с большим экраном – Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 ;

Лучший недорогой планшет в 2023 году с отличными характеристиками – Redmi Pad SE ;

Лучший планшет в 2023 году с поддержкой LTE – Teclast T50 Pro ;

Лучший планшет с большим аккумулятором в 2023 году – Blackview Active 8 Pro .

Пишите в комментариях, какой планшет из подборки понравился больше всего вам.