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  • От $999 за Apple iPhone 15 Pro, камера с зумом 6x и 128 ГБ у Pro Max – TrendForce «охлаждает» некоторые прогнозы

От $999 за Apple iPhone 15 Pro, камера с зумом 6x и 128 ГБ у Pro Max – TrendForce «охлаждает» некоторые прогнозы

08.09.2023 133 0

Похоже, подорожает лишь iPhone 14 Pro Max и только на $100 ﻿

 

По данным TrendForce, меньший Apple iPhone 15 Pro будет стоить от $999, как и iPhone 14 Pro. Старший iPhone 15 Pro Max – ﻿от $1199, что означает рост цены на $100 по сравнению с iPhone 14 Pro Max. Ожидается, что Pro Max получит эксклюзивный перископический объектив, обеспечивающий с 6x оптическим зумом.


Таким образом, побеждают слухи о частичном повышении стоимости линейки iPhone 15, которое коснется только топовой модели с существенно улучшенной камерой.

 

Apple iPhone 15 Pro


Несмотря на прогнозы роста цены на Pro Max, TrendForce ожидает, что устройство будет всё же получит 128 ГБ памяти, а не 256 ГБ, как утверждают некоторые источники. С другой стороны, исследовательская компания говорит, что обе модели iPhone 15 Pro будут иметь 8 ГБ оперативной памяти по сравнению с 6 ГБ в iPhone 14 Pro.


Конец всем слухам положит релиз серии Apple iPhone 15 уже через 5 дней, 12 сентября.

 

Источник: MacRumors

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 08.09.2023
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От $999 за Apple iPhone 15 Pro, камера с зумом 6x и 128 ГБ у Pro Max – TrendForce «охлаждает» некоторые прогнозы