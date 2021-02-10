От $999 за Apple iPhone 15 Pro, камера с зумом 6x и 128 ГБ у Pro Max – TrendForce «охлаждает» некоторые прогнозы
Похоже, подорожает лишь iPhone 14 Pro Max и только на $100
По данным TrendForce, меньший Apple iPhone 15 Pro будет стоить от $999, как и iPhone 14 Pro. Старший iPhone 15 Pro Max – от $1199, что означает рост цены на $100 по сравнению с iPhone 14 Pro Max. Ожидается, что Pro Max получит эксклюзивный перископический объектив, обеспечивающий с 6x оптическим зумом.
Таким образом, побеждают слухи о частичном повышении стоимости линейки iPhone 15, которое коснется только топовой модели с существенно улучшенной камерой.
Несмотря на прогнозы роста цены на Pro Max, TrendForce ожидает, что устройство будет всё же получит 128 ГБ памяти, а не 256 ГБ, как утверждают некоторые источники. С другой стороны, исследовательская компания говорит, что обе модели iPhone 15 Pro будут иметь 8 ГБ оперативной памяти по сравнению с 6 ГБ в iPhone 14 Pro.
Конец всем слухам положит релиз серии Apple iPhone 15 уже через 5 дней, 12 сентября.
Источник: MacRumors