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Кому из вас еще не попадалась реклама курсов по видеомонтажу? Согласитесь, по началу хотелось научиться, но одолеть курсы – это задача не для занятых людей. Особенно, если у вас стоит цель научиться создавать продающие видеопрезентации или ролики для соцсетей. Существует множество специальных программ (как правило, платных), но их освоение тоже займет немало времени, функционал сложен.

Специально для этого разработан крутой сервис для видеомонтажа прямо в браузере. Называется он InVideo. Его фишка в простоте, удобстве и отсутствии необходимости что-то устанавливать на компьютер. Он подойдет как для школьника, так и для пенсионера. Сервис содержит множество готовых шаблонов и элементов для подстановки. И что немаловажно – его базовые функции бесплатны. Но даже если вы захотите открыть доступ к платным функциям (о них мы расскажем ниже), цена не кажется заоблачной – начинается она всего с 12$ за месяц (с учетом дополнительной скидки).

Если коротко описать то, что вам будет доступно на сервисе InVideo, то это более 3500 шаблонов, больше 100 тысяч видео, стикеров и мелодий. И библиотека постоянно пополняется. Да, не все доступно бесплатно, но очень многое.

Приступаем

К одному придется привыкнуть – к интерфейсу на английском языке. Для своевременного человека это не проблема. Хотя и здесь есть лайфхак: браузер Google Chrome может переводить веб-страницы на нужный язык. Итак, для начала нужно зарегистрироваться. И сделать это можно с помощью Google или Facebook, а можно заполнить данные вручную.

Далее вы можете воспользоваться шаблонами, приведенными ниже в ленте "What’s Hot"﻿, а можете вбить в строке поиска нужный шаблон (на английском языке). Например, вам нужен шаблон видеопрезентации для продажи кофе. Пишете «coffee», система сама предложит вариант «coffee sale». Выбрав его, увидите такие варианты шаблонов:

Кликнув на шаблон, он сразу воспроизводится. Вам остается выбрать нужное соотношение сторон для видео – горизонтальное 16:9, квадратное 1:1 или вертикальное 9:16.

Переходим к редактору

Нажимаем «Use this template» и перед нами шикарнейший редактор! Нажав на текст, можно отредактировать его по собственному усмотрению, выбрать подходящий шрифт и т.д. Здесь можно вставить свой логотип, названия продукции, имена, номера телефонов… В общем, все, что угодно.

Слева находится колонка для выбора стилей текста, музыки, различных видеороликов и изображений. Заменить изображения в кадре можно на любое из огромного множества. В сервисе доступны картинки из iStock и поиска Bing.com. Если говорить о музыке, то она вполне приятная и подходящая к сюжету. Можно и отредактировать, например, сделать тише/громче, добавить эффекты или обрезать. Но если хотите поменять на другую – без проблем! Список одних только музыкальных стилей весьма внушительный. В общем, такое онлайн-приложение – это просто находка.

Экспорт видеоролика

Когда все настроено, можно переходить к сохранению видео. Если вы не покупали премиум-функций, то вам будет доступно разрешение в 720p. Этого достаточно для большинства случаев. Также в видео будет присутствовать логотип сервиса, кроме тех случаев, когда вы создаете собственный ролик и не используете премиум материалов. Владельцам платных подписок можно сохранять видео в разрешении 1080p.

Максимальная длительность видео – 15 минут. Экспортируя видео, можно сразу поделиться им через соцсети или YouTube. Также файлы можно сохранять в облачном хранилище от 1 Гб. Рендеринг видеоролика по нашему шаблону с кофе длился всего несколько минут. И это еще одно преимущество сервиса: вам совсем необязательно иметь мощное железо для создания видео. Все делается за счет собственных ресурсов InVideo. Ну а после завершения рендеринга, нажмите кнопку «Download», чтобы скачать получившийся ролик.

Обрезка видео

Стоит упомянуть и о возможности обрезать видео с нужными моментами. Например, ролик для TikTok лишком длинный или вы не все хотите показать. Также видео можно обрезать по размеру (кроп), если в кадре присутствует что-то лишнее. Для этого нужно выбрать медиа в колонке элементов справа, а затем нажать на Trim или Crop. Удобно!

Нужна ли мне платная подписка?

Полноценно пользоваться сервисом можно и бесплатно. В вашем распоряжении будет достаточный арсенал инструментов. Премиум-опции нужны для профессионалов видеомонтажа, а также тех, кому обязателен эксклюзивный вид, кто не хочет тратить время на собственные поиски качественных материалов, и кто штампует ролики больше 2-х в день.

Преимущества платного аккаунта:

Доступ к медиа-библиотеке iStock без логотипа сервиса

Более 1 млн качественных мультимедийных материалов стоимостью 1500 $

Доступ к премиум-шаблонам

В финале можно подытожить, что InVideo – универсальный сервис как для разовых работ, так и для постоянного использования. Нужна видео открытка или поздравление? Есть. Нужно создать ролик с новостью? Пожалуйста. Хотите анимированный текстовый пост в Фейсбук или Инстаграм? Нате. Особенно он подойдет менеджерам компаний и владельцам бизнеса, которые хотят продвинуть свои услуги/товары с помощью видеопрезентаций в социальных сетях. Без этого сейчас никуда. Так что пользуйтесь на здоровье!﻿