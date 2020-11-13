Видеообзор Oppo Reno 4 Lite: уверенное предложение?

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Обозреваем Oppo Reno 4 Lite и делаем выводы вышел он крутым или чахлым

Если вы следите за модельным рядом Oppo, то вы наверняка задавались вопросом: почему так дорого? Исключений из правил немного и компания явно не церемонится, а также не планирует что-то менять в ценовой политике. Но все же на фоне роста ценников конкурентов она предприняла попытку закрепиться в среднем сегменте и создать хитовый Oppo Reno 4 Lite. Сыграла ли ставка производителя?

Если вы постоянный наш читатель и зритель, то вы наверняка знаете, что мы не являемся фанатами продукции Oppo. Ничего не изменилось и после знакомства с Oppo Reno 4 Lite. По многим параметрам смартфон получился компромиссным и на просторах наших стран он не выстрелит. С одной стороны, у него есть сильные стороны, к которым можно причислить хороший AMOLED-дисплей, сочетание приличного объема оперативки и постоянной памяти, наличие отдельного слота для карт microSD, а также автономность работы.

Среди спорных моментов можно отметить отсутствие экрана с повышенной герцовкой, дизайн на любителя и по мощности аппаратной платформы есть вопросы. Не стала компания разыгрывать и один из ключевых своих козырей — быструю зарядку, ограничившись 18 Вт. Звучание можно назвать одним словом — нормально. Впрочем, таким же эпитетом можно наградить и основную камеру Oppo Reno 4 Lite, которая в целом снимает неплохо и предлагает достаточно интересный портретный режим. А больше, как всегда, на видео.