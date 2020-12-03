Видеообзор Poco M3: практичный выбор и лучший в своем сегменте

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Poco M3: кандидат для народа, но без NFC

После продолжительной паузы в этом году Poco начал выдавать модели с «изюминкой». Недавно свет увидел Poco M3 с большим дисплеем, емкой батарей, при обычной толщине корпуса и качественном звуке. Аккумулятор на целых 6000 мАч — достаточно большой рывок и такой источник питания абсолютно не повредит. И все это при адекватном ценнике на старте продаж. Посмотрим, сможет ли Poco M3 порадовать нас на практике в той же мере, что и в теории.

Свою долю эксклюзива новинка получила не только за счет емкой батарейки, но и дизайна. С «лица» смартфон выглядит обыденно, но вот «спинка» смотрится необычно. Пластиковая крышка не заляпывается, и площадка с блоком для камер выглядит оригинально. Насколько это решение понравится, во многом зависит от «чувства прекрасного» каждого пользователя.

«Староверы» могут усомниться в шустрости устройства на базе Snapdragon 662 и будут абсолютно правы. Старьем чип не назовешь и в класс «хлама» не отправишь, но в играх наш герой выглядит бледно и в целом от работы Poco M3 веет неспешностью и размеренностью. Но с обычными задачами он справляется на отлично, меню перелистывается плавно и приложения открываются в целом шустро.

По сути Xiaomi вот уже несколько лет продает камеру на 48 Мп и Poco M3 тоже ее получил. Фото на главную камеру получаются нормальными, а какого-то проку от прочих модулей не добьешься. Днем смартфон выдает качественные фоточки, но при плохом внешнем освещении резкость снимков падает, кадры замыливаются и баланс белого пляшет невпопад. Но объективности ради стоит сказать, что качество снимков на Poco M3 полностью оправдывает свой прайс и ведь никто не ждал, что это будет бескомпромиссный камерофон.

Выносливость — должна была стать главным козырем Poco M3. Но, увы, особого восторга продолжительность работы смартфона не вызвала. Больше об автономности работы устройства мы рассказали в отдельном материале, а все о возможностях Poco M3 и выводы о том, удачным ли получился смартфон — на видео.