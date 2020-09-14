Видеообзор Poco X3: пришел, чтобы править

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Обзор Poco X3 - Xiaomi сделали лучший недорогой смартфон

Компания Poco, на которую в этом году обрушилось немало критики за политику переклеивания шильдиков с устройств Redmi, должна была как-то реабилитироваться. Ей нужен был тот продукт, который не имел бы аналогов на рынке. Выходом Poco X3 производитель наконец-то дал повод говорить о том, что «покофон» действительно вернулся. Как ни странно, но одной модели оказалось достаточно, чтобы здорово изменить картину восприятия продуктов Poco и самого бренда. Изучаем удачный и претендующий стать хитом продаж недорогой смартфон — Poco X3.

Сразу скажем, что в новинке нет ничего выдающегося и инновационного. Но также нет ни одного провала, ни одного откровенно слабого места. На сегодняшний момент это ультимативно дешевый способ получить тот же набор характеристик, который предлагает Poco X3. Это более чем адекватное предложение, где все соответствует его стоимости, а по ряду параметров получаешь даже больше, чем рассчитываешь.

Poco X3 смартфон, который хочет быть, а не казаться. Получился сбалансированный аппарат, где есть хорошая производительность, приятный звук и защита от брызг, не стыдная камера и приличная автономность. Каким-то образом без какого-то выразительного аспекта по совокупности черт мы готовы признать его одним из самых интересных предложений в своей ценовой категории. Poco X3 не верх совершенства, но в нынешних реалиях это один из самых толковых устройств по соотношению цена/качество. Посмотрите наш обзор и сами решайте, мириться ли с рядом недостатков или это действительно удачная покупка в своем сегменте.

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