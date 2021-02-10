Видеообзор Realme GT Neo 2: яркий и сбалансированный игрок

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Realme GT Neo 2 не претендует на статус прорывного смартфона. Он подкупает стремлением быть оптимальным решением в своем сегменте. В нем все — в самый раз, без перегибов. Здесь нет откровенно слабых мест и нет избыточности по каким-то параметрам. Сегодня разберемся, чем может порадовать realme GT Neo 2, а какие из черт все же могут на кого-то навеять грусть.

На фоне конкурентов в классе от $300 до $350 смартфон кажется чем-то свежим и сбалансированным: он предлагает мощную платформу, хороший дисплей с режимом 120 Гц, быструю зарядку и тройную камеру. Realme GT Neo 2 — хороший выбор по производительности, качеству матрицы и скорости зарядки. В список достоинств стоит добавить NFC, функциональную и стабильную оболочку, а также вполне хорошее качество съемки.

Традиционно для своего класса в этом смартфоне нет намека на влагозащиту и устойчивость к падениям, не завезли оптическую стабилизацию и его нельзя зарядить по беспроводу. Безусловно, хотелось бы все и побольше за минимальный прайс. Но если бы все перечисленное в итоге реализовали, а еще и предложили топовую камеру, то Realme GT Neo 2 не стоил бы адекватных денег.

Безусловно, в этой модели нет всего, чего хотелось бы. Но все компромиссы кажутся уместными и грамотными. Это хит продаж, но с оглядкой на цену в Китае и в «серой» рознице. Все же в наших регионах ценник отпущен вверх и Realme GT Neo 2 немного теряет свою привлекательность. Ему бы демпинг цен в придачу и тогда бы ему не было бы равных у нас. Но в плане характеристик и баланса — смартфон хороший.